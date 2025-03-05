Türkiye’de Rolls-Royce satışları rekor kırdı! ÖTV indirimi lüks markayı zirveye taşıdı

Türkiye'de elektrikli araçlara uygulanan yüzde 60'lık ÖTV indirimi, lüks otomobillerin satış rakamlarını zirveye taşıdı. Geçtiğimiz yıl, dünyanın en pahalı elektrikli otomobillerinden biri olan Rolls-Royce Spectre, Türkiye’de en çok satan modeller arasına girdi.

Türkiye'de elektrikli araçlara yönelik yapılan ÖTV düzenlemesi, lüks otomobil pazarında dikkat çekici bir durum oluşturdu. Motor gücü 160 kW’ı aşan ancak fiyatı 750 bin TL’yi geçmeyen araçlara yüzde 50, fiyatı bu eşiğin üzerinde olanlara ise yüzde 60 oranında ÖTV indirimi uygulanıyor. Bu düzenleme, özellikle yüksek fiyat segmentindeki elektrikli araçların daha ulaşılabilir hale gelmesine neden oldu.



Bu kapsamda, Rolls-Royce’un tamamen elektrikli modeli Spectre, dünyada "en pahalı elektrikli otomobil" unvanına sahip olmasına rağmen Türkiye’de en ucuz Rolls-Royce modeli haline geldi. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığı bilgilere göre, Spectre’nin Türkiye fiyatı 780-880 bin Euro arasında değişiyor ve bu da onu markanın en uygun fiyatlı aracı yapıyor.

ROLLS-ROYCE SPECTRE’A YOĞUN İLGİ

Dünya genelinde 16 ayı aşan teslimat süresi ile büyük bir talep gören Spectre, Türkiye’de de büyük ilgiyle karşılandı. 2024 yılı içinde 75’ten fazla satış gerçekleştirildiği belirtilirken, talebin bu rakamın iki katı olduğu ifade ediliyor. Bu yoğun talep nedeniyle 2025 yılı içinde Türkiye’ye yeni teslimatların yapılıp yapılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.



Özpeynirci’ye göre, Spectre, 2024 yılında Türkiye’de en çok satılan Rolls-Royce modeli oldu. Bu durum, ÖTV düzenlemesinin lüks elektrikli araç pazarında nasıl bir etki yaptığını açıkça gösteriyor.

ROLLS-ROYCE SPECTRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tarihteki en aerodinamik Rolls-Royce modeli olarak tanımlanan Spectre, 0,25 Cd sürtünme katsayısıyla dikkat çekiyor. 520 km menzil sunan araç, toplamda 585 beygir güç ve 900 Nm tork üretiyor. İki elektrik motoruna sahip olan bu devasa coupe, 2.975 kg ağırlığında olmasına rağmen 0’dan 100 km/s hıza sadece 4,5 saniyede ulaşabiliyor.