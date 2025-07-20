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 | Bengü Sarıkuş

Türkiye’de tüketilmediği için satılıyor: 4,5 milyon dolar kazandırıyor!

Yasaklarla korunan deniz ürünü Uzak Doğu’nun gözdesi oldu. İç pazarda avlandığı halde tüketilmediği için satılamayan deniz salyangozu, dış pazarda servet kazandırıyor.

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Türkiye’de tüketilmediği için satılıyor: 4,5 milyon dolar kazandırıyor!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 15:12

Ocak-haziran döneminde 5 ülkeye 437 ton deniz salyangozu satıldı. Böylelikle ihracattan 4 milyon 561 bin 178 dolar kazanç sağlandı. Deniz salyangozu ihracatı 6 ayda 4,5 milyon dolar kazandırdı. Söz konusu dönemde Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Türkiye’de tüketilmediği için satılıyor: 4,5 milyon dolar kazandırıyor!

Güney Kore'ye 2 milyon 76 bin 716, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 839 bin 350 ve Tayvan'a da 612 bin 203 dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldı. Bunun dışında Japonya ve ABD'ye de deniz salyangozu ihraç edildi.

Türkiye’de tüketilmediği için satılıyor: 4,5 milyon dolar kazandırıyor!

İÇ PAZARDA TÜKETİLMİYOR

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, deniz salyangozunun iç pazarda tüketimi olmadığını, tamamen ihracata yönelik avlandığını söyledi.

Türkiye’de tüketilmediği için satılıyor: 4,5 milyon dolar kazandırıyor!

PAZAR PAYI ARTIRILACAK

Deniz salyangozunun en önemli ihraç pazarının Uzak Doğu ülkeleri olduğunu dile getiren Kalyoncu, "Yılın ilk yarısını geride bıraktık. Her dönem olduğu gibi bu dönem de önemli pazarımız Uzak Doğu ülkeleri oldu. Bu doğrultuda mevcut pazar payımızı artırmayı, yeni pazarlara da açılmayı hedefliyoruz. Türkiye'de tüketilmeyen bir ürünün ihraç edilmesi önemli." diye konuştu.

Türkiye’de tüketilmediği için satılıyor: 4,5 milyon dolar kazandırıyor!

Kalyoncu, sektörün sürdürülebilirliğinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Avcılığın belirli dönemlerde ve kotalar çerçevesinde yapılması hem stokların korunması hem de ekosistemin dengesi açısından kritik öneme sahip. Bu nedenle ilgili bakanlıklarımızın uyguladığı av yasakları ve denetim süreçleri sektörün uzun vadeli geleceği için büyük önem taşımaktadır." dedi.

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ETİKETLER
#Deniz Salyangozu Ihracatı
#Uzak Doğu
#Türkiye Ihracatı
#Deniz Ürünleri
#Sürdürülebilir Avcılık
#Ekonomi
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