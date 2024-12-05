Türkiye'de üretilen beyaz eşya fiyatları yurtdışında daha ucuz! Aydın Ağaoğlu canlı yayında nedenini tek tek açıkladı

05 Aralık 2024 16:51 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 17:29

Türkiye'de üretilen beyaz eşyaların Almanya ve Katar'da 17 bin liraya, Türkiye'de ise 30 bin liraya satılması tartışmalara yol açtı. Konuya dair açıklama yapan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, TGRT canlı yayınında fiyat farkının ardındaki iki temel nedeni tek tek açıkladı.

Türkiye​'de üretilen beyaz eşyaların, yurt dışında daha uygun fiyatlarla satılırken, yerli tüketiciye iki katına yakın yakın fiyatlarla sunulması tartışmalara neden oldu. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, TGRT canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YÜKSEK FİYATLARIN NEDENLERİ

Ağaoğlu, Türkiye'de üretilen beyaz eşyaların Almanya ve Katar'da 17 bin liraya, Türkiye'de ise 30 bin liraya satılmasını iki temel nedene dayandırdı. Aradaki fiyat farkını şu sözlerle açıkladı:

1. DIŞ ÜRETİM VE GÜMRÜK MALİYETLERİ

Bazı yerli markaların beyaz eşyalarını Uzak Doğu'da ürettirdiğini belirten Ağaoğlu, bu ürünlerin ithalat sırasında gümrük vergileri nedeniyle maliyetlerinin arttığını söyledi. Ancak, doğrudan Almanya, İngiltere veya Katar gibi ülkelere gönderilen ürünlerde bu gümrük maliyetinin olmadığını ve bu durumun fiyatların düşük kalmasını sağladığını ekledi.

2. ARACILIK VE KAR MARJLARI

Türkiye'deki beyaz eşya​ fiyatlarının yüksek olmasının diğer bir nedeninin iç piyasadaki aracılar olduğunu söyleyen Ağaoğlu, fabrikaların doğrudan ihracat yaparken herhangi bir aracı kullanmadığını, ancak iç pazarda ürünlerin bayiler ve dağıtım organizasyonları aracılığıyla satıldığını belirtti. Türkiye'de serbest piyasa anlayışı altında kontrolsüz kar marjlarının uygulandığını, bunun da tüketici fiyatlarını artırdığını vurguladı.

BATI İLE TÜRKİYE ARASINDAKI FİYAT FARKI

Avrupa ülkelerinde fiyat standartlarının bulunduğunu ve kar marjlarının makul seviyelerde tutulduğunu dile getiren Ağaoğlu, Türkiye'deki vahşi piyasa koşullarının tüketicileri zor durumda bıraktığını söyledi. Ayrıca, markaların vadeli satış kampanyalarının cazip gibi görünse de vade farkının fiyatlara gizlice yansıtıldığını ifade etti.

AĞAOĞLU'NDAN KONUYA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bu fiyat farkını azaltmak için çözüm yollarına değinen Ağaoğlu, "Ticaret Bakanlığı'mız mutlaka konuya vakıf olmuştur, takip edecektir" dedi. Bakanlığın fabrikadan çıkış fiyatları​ ile ihracat fiyatlarını karşılaştırarak haksız fiyat farklarını tespit edebileceğini söyledi. Ayrıca Ağaoğlu, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun bu durumu inceleyerek gerekli önlemleri alabileceğini dile getirdi. TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, çözüm için toplumun tüm kesimlerinin bu soruna duyarlı yaklaşması gerektiğini vurgularken, fiyat farklarının kaynağının detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.