Enflasyon, dolar/kuru, asgari ücret! Goldman, Morgan Stanley ve JP Morgan Türkiye tahminlerini tek tek sıraladı

04 Temmuz 2024 12:40 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 12:55

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı yüzde 1,64’lük enflasyon rakamları piyasalar tarafından olumlu karşılanırken küresel bankalardan tek tek açıklama geldi.

MORGAN STANLEY’DEN ENFLASYON VE DOLAR KURU AÇIKLAMASI

Morgan Stanley raporunda Türkiye ekonomisinden bahsederek dezenflasyona iyi bir başlangıç yorumunu yaptı. Banka, yüzde 1,6 gelen aylık enflasyonun son 13 ayın en düşük aylık enflasyon verisi olduğu ifade edildi.

Raporda Merkez Bankası’nın sıkı para politikasının devam etmesinin beklendiği ifade edildi. Morgan Stanley Dolar/TL kurunun son 3 ayda yüzde 2 bandında değiştiğine dikkat çekti.

GOLDMAN’DAN ASGARİ ÜCRET VURGUSU

Goldman Sachs ise enflasyonun beklenenden daha hızlı düştüğünü ifade ederek enflasyon verilerinin döviz kurlarıyla yakından ilişkili olduğuna dikkat çekti.

TL/USD paritesindeki sakinliğin düşük çekirdek enflasyonunda etkili rol oynadığı belirtildi. Tıpkı Morgan Stanley gibi Goldman Sachs'ta mart ayından beri TL'deki stabiliteyi vurguladı.

Raporda Ekonomi yönetiminin asgari ücrette değişiklik yapmayacağı vurgusu da yer aldı. Yılın ilk yarısında büyüme rakamlarının beklenenden daha iyi olduğuna değinildi ve yılın ikinci yarısı için talebin yavaşlamaya başladığı ifade edildi.

Bu yavaşlama etkisiyle manşet enflasyonun 2024 için yüzde 36'ya kadar gerileyebileceği ifade edildi.

JP MORGAN’DAN SIKILAŞMA MESAJI

JP Morgan'ın son raporuna göre, Türkiye'de Haziran ayında enflasyon oranları beklenenden daha fazla düşüş gösterdi. Manşet enflasyon, Mayıs ayında yıllık yüzde 75,5'ten Haziran ayında yıllık yüzde 71,6'ya geriledi. Bu düşüşte, temel mal fiyatlarındaki yavaşlama önemli bir rol oynadı.

Raporda, çekirdek mal enflasyonunun Haziran ayında aylık yüzde 0,1 artarak yıllık yüzde 50,6'ya düştüğü belirtiliyor. Hizmetler enflasyonu ise yıllık yüzde 95,3'e geriledi. Gıda fiyatları da aylık yüzde 1,8 artış göstererek, yıllık gıda enflasyonu yüzde 68,1'e geriledi.