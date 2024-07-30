Türkiye'den 70 ülkeye gönderiliyor! Tropikal meyve ihracatı yüzde 12 arttı, hedef 25 milyon dolar

30 Temmuz 2024 10:51 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:54

2024’te tropikal meyve ihracatında artış görülürken yeni ihracat hedefi de belli oldu. Birleşik Krallık, Rusya, Romanya gibi ülkelerin Türkiye’nin kapısını çalması sonrası ihracat grafiği yükseldi.

Türkiye, 2024 yılının ilk yarısında aralarında ananas, avokado, mango, pitaya (ejder meyvesi), guavo armudu, mangost, kivi, çarkıfelek, karambola, yaban mersini, hindistan cevizi gibi ürünlerin de olduğu tropikal meyve ihracatından yüzde 12 artışla 11 milyon 793 bin dolarlık döviz geliri elde etti.

70 ÜLKEYE TROPİKAL MEYVE YOLLANDI

Türkiye’nin katma değer zincirini her geçen yıl büyüttüğünü söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Özellikle son yıllarda tropikal meyve ihracatındaki yükselen grafiğimiz başarımızı net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye geneli tropikal meyve ihracatımız 2018 yılında 4 milyon dolarken 2023 yılında 23 milyon dolar seviyesine ulaştı. 2024 yılının ilk yarısında yüzde 12 artışla 11 milyon 793 bin dolarlık tropikal meyve ihracatı gerçekleştirdik. Yaklaşık 70 ülkeye ve bölgeye tropikal meyve ihraç ettik. Sene sonunda 25 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz.” dedi.

YABAN MERSİNİ, KİVİ VE MANGO İLK SIRADA

Başkan Uçak, “Birleşik Krallık’a ihracatımız geçen seneye kıyasla 806 bin dolardan 2 milyon dolara ulaştı. Böylece Birleşik Krallık 2024 yılının ilk yarısında en fazla ihracat yaptığımız ülke konumuna yükseldi. Rusya’ya 1,6 milyon dolarlık, Romanya’ya ise 1 milyon dolarlık ihracatımız var. 2024’ün ilk yarısında Romanya’nın ilk sırada olduğu kivi ihracatımız 5,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık yaban mersini ihracatımızda birinci sırada yer alıyor. En fazla ivme kaydettiğimiz yaban mersininde ihracatımız 1 milyon dolardan 3,3 milyon dolara yükseldi. Birleşik Krallık’ın birinci sırada olduğu mango ihracatımız 1,3 milyon dolara yükseldi. Rusya’nın başı çektiği avokado ihracatımız ise 1 milyon dolar olarak gerçekleşti.” diye konuştu.