Türkiye'den temiz enerji atılımı: Avrupa'da 5. sıraya yerleştik

29 May 2024 13:07 - Güncelleme : 29 May 2024 13:10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin en fazla yenilenebilir enerji kurulu gücüne sahip ülkeler sıralamasındaki durumunu değerlendirerek 11’inci sıraya yükseldiğimizi ifade etti.

TÜRKİYE 11. SIRADA YER ALIYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) yayımladığı kurulu güç istatistikleri sıralamasında Çin ilk sırada yer alırken onu ABD ve Brezilya izledi.

Yenilenebilir kurulu gücü sıralamasında Brezilya'yı Hindistan, Almanya, Japonya, Kanada, İspanya, Fransa ve İtalya takip ediyor. Daha önceki sıralamada 12'nci olan Türkiye, 58 bin 462 megavat kurulu güç ile 11'inci sırada yer alıyor.

AVRUPA’DA BEŞİNCİYİZ

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin kurulu güç sıralamasında 11'inciliğe yükseldiğini ifade ederek "Yenilenebilir enerjide dünya ilk 11'ine girdik, Avrupa'da 5'inciyiz. Türkiye, güneş kaynağını, rüzgarlarını, hidrolik kaynaklarını, jeotermal kaynaklarını bütün yenilenebilir kaynaklarını belli bir program dahilinde ekonomisine kazandırma hedefiyle hareket ediyor” açıklamasını yaptı.

HEDEF 5 BİN MEGAVAT

Bayraktar, yenilenebilir enerji alanında her yıl 5 bin megavatlık kurulu gücü devreye almayı hedeflediklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Güneşte 3 bin 500 megavat, rüzgârda da 1500 megavat olacak şekilde 2035'e kadar 12 yıl boyunca toplam 60 bin megavatlık yeni kurulu güce ulaşmak istiyoruz. 2024 Nisan itibariyle 1400 megavatı aşmış durumdayız. Yıl sonunda mutlaka 5 bin megavat hedefini yakalayacağız."

SIFIR KARBON HEDEFİNE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ

Toplam 110 bin megavat kurulu gücün 25 bin megavatını güneş ve rüzgâr enerjisinin oluşturduğunu aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"25 bin megavat kurulu gücümüz yıl sonunda 30 bin megavata, 2025'te 35 bin megavata çıkacak. Böylece 2035'e kadar koyduğumuz hedef, bu 25 bin megavatın yaklaşık 90 bin megavata kadar gitmesi.

Yenilenebilir kaynaklarla ürettiğimiz elektrik ile hem ithalatı önlüyor hem de 2053 Net Sıfır Karbon hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Yenilenebilir bağlamında ürettiğimiz her kilovatsaat elektrik, ithal ettiğimiz doğal gazın, kömürün ve petrolün azalması anlamına geliyor."