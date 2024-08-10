Türkiye'nin 58'inci havalimanı açılıyor: Çukurova Havalimanı için geri sayım

10 Ağustos 2024 06:47 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 06:54

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen 244,5 milyon euroluk yatırım , Çukurova Havalimanı'nın açılışına saatler kaldı.

Adana ve Mersin başta olmak üzere Çukurova bölgesine hizmet edecek havalimanı 8 milyon yolcu kapasitesine sahip.. 800 hektarlık alan üzerine kurulan ve 3 bin 500 metre uzunluğundaki CAT-II standartlarında piste sahip olan havalimanı, Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

KARGODA İKİNCİ BÜYÜK HUB

Havalimanı, bölgenin turizmine ve ticaretine önemli katkılar sağlayacak. Türkiye'nin kargoda ikinci büyük hubı ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olması hedefleniyor. Kargo trafiğinin artmasıyla, ticaret hacminin iki katına çıkması bekleniyor.

3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM VERİLECEK

110 bin metrekare kapalı alana sahip terminal binası inşa edilen havalimanında, 40 uçak kapasiteli 217 bin metrekarelik apron, 62 bin metrekarelik kargo apronu ve 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu bulunuyor. Havalimanının doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişiye istihdam sağlaması, Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomi, ticaret ve turizm açısından büyük fayda getirmesi öngörülüyor.

Bölgedeki işletmelerin ihracat potansiyeli artacak

Hava taşımacılığı ile özellikle acil ve kritik malzemelerin zamanında teslimatının sağlanması, tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine yardımcı olacak. Yerel işletmelerin küresel pazarlara entegrasyonu kolaylaşacak, ihracat potansiyelleri artacak.