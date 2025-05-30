Türkiye'nin araç mezarlığı! 25 yıldır bekliyorlar

Antalya'da çoğunluğu haciz yoluyla bağlanan binlerce araç yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor. Aralarında 25 yıla yakın bekleyen araçların da bulunduğu otoparkta 30 milyon TL değerinde lüks araçlar da yer alıyor. Araçların otoparkta çürümeye terk edildiğine dikkati çeken Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, "Buraya kendi aracınızı koysanız, 3-5 sene sonra tanıyamazsınız. Çünkü yağmur, çamur, güneş, toz ve topraktan etkileniyor" dedi.



Antalya'da çeşitli nedenlerle haciz yoluyla bağlanan ve yediemin otoparklarına çekilen binlerce araç, yıllardır terk edilmiş durumda. Kent merkezinde açık alanlarda bekletilen otomobil ve motosikletlerin büyük bölümünde çürüme başladı. Yediemin otoparklarında yazın aşırı sıcaklara, kışın ise yoğun yağışlara maruz kalan araçlar hem ekonomik değer kaybı yaşıyor hem de araç sahipleri artan otopark ve dava masrafları nedeniyle mağdur oluyor.



Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, tasfiye süreci tamamlanmadığı için yıllardır otoparklarda bekleyen araçların hem ekonomik değer kaybına uğradığını hem de vatandaşları mağdur ettiğini belirtti. Topçu, yediemin otoparklarında bekletilen araçların satışa çıkarılmaması nedeniyle ciddi sorunlar yaşandığını söyledi.

2 SENEDE SADECE 30 ARAÇ SATILDI

Araçların tasfiyesi için kanunun 2 yıl önce çıktığını hatırlatan Topçu, "Sadece 30 araç satıldı" diyerek, satış işlemlerinin hızlandırılması için gerekli işlemlerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNÜŞÜYOR

Topçu, otoparklarda 20-25 yıldır bekleyen araçlar olduğunu belirterek, "Buraya kendi aracınızı koysanız, 3-5 sene sonra tanıyamazsınız. Çünkü yağmur, çamur, güneş, toz ve topraktan etkileniyor. Değerinde düşme oluyor. Vatandaşın otopark borcu birikiyor, satıştan alacağı paranın bir kısmı otoparka, bir kısmı da avukata ve dosya masraflarına gidiyor. Adamın malı heder oluyor, çöp yapıyoruz" dedi.



Tasfiyelik araçların kanunen 6 ay içinde satılması gerektiğini ancak bu sürecin uygulanmadığını dile getiren Topçu, "Bir aracı burada 10 yıl tutarsanız, o araç ne borcu öder ne de otopark parasını" diye konuştu.

30 MİLYON DEĞERİNDE ARAÇ VAR

Antalya'daki üç ayrı otoparklarında yaklaşık 2 bin 500 aracın beklediğini aktaran Topçu, "Bu araçlar arasında yüksek piyasa değerine sahip lüks araçların da yer aldığını belirtti. Topçu, gümrük ihlalinden dolayı gelen, piyasa değeri 28-30 milyon lira arasında olan araç var. Buna benzer lüks başka araçlar da var. Sahipleri almazsa gümrük satış işlemi yapılacak ama bunun ne zaman olacağı belli değil" ifadelerine yer verdi.