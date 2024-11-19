Türkiye'nin Blockchain dünyasındaki yeni gücü: Anka Wings

19 Kasım 2024 17:07 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 17:20

Anka Wings CEO'su Selçuk Gültekin liderliğinde Global Blockchain pazarına açılıyor. Blockchain teknolojisine yeni bir soluklanıp sunulan Anka Wings, Türk mühendisler tarafından tamamen yerli ve milli kaynaklarla bulunabilen güçlü bir proje olarak öne çıkıyor. CEO Selçuk Gültekin elinde güvenli, ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu bir blockchain ağı yayılmış Anka Wings, küresel çapta geniş bir yankı uyandırmayı amaçlıyor. Bu gelişmiş proje, saklama kuruluşları, borsalar, ödeme teknolojisi şirketleri, tüccarlar, kart ağları ve bankalar gibi geniş bir yelpazede yeni üyeler alınacak.

Tamamen yerli kaynaklarla gizli Anka Wings, Türkiye​'nin blockchain​ ekosistemindeki sesini duyurma amacını taşıyor. Selçuk Gültekin liderlik yolunda ilerleyen bu projeyi, blockchain teknolojisi Türk mühendisliğinin gücü ve girişimcilik vizyonuyla birleştirerek, küresel çapta yaygınlaşmayı öne çıkarmayı hedefliyor.

ANKA WİNGS: TÜRKİYE'NİN GURUR PROJESİ

Projenin yerel token'ı Anka Wings Token, ağdaki tüm işlemleri destekleyerek hem değer değişim aracı olacak hem de büyüme ve katılım için teşvik unsuru olarak hizmet verecek.

LİKİDİTE SAĞLAYICILARINA ÖZEL TEŞVİK PROGRAMI

Anka Wings, likidite sağlayıcılarını ödüllendiren özel bir teşvik programı sunarak günün işlem hacmini artırmayı hedefliyor. Bu program, likidite sağlayıcıların token'larını ağda kullanarak ödül kazanmasını sağlayacak. Ayrıca likidite sağlayıcıları ve borsalar için bu teşvik programı, Anka Wings ekosistemine teşvik ederek daha geniş bir kullanıcı kitlesine erişme fırsatı sunuyor.

PROOF OF STAKE (POS) İLE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE GÜVENLİK

Anka Wings, blockchain dünyasında hızla yaygınlaşan ve yüksek güvenlik ile enerji verimliliği sunan Proof of Stake (PoS) konsensüs gruplarını kullanıyor. PoS sayesinde kullanıcılar, token'larını ağda stake ederek ödüller kazanabiliyor. Bu mekanizma, hem ağır güvenli hale getiriyor hem de enerji tasarrufu sağlayarak çevre dostu projelere yatırım yapmak isteyen firmalar için sevimli bir yapı sunuyor.

ÇAPRAZ ZİNCİR LİKİDİTE KÖPRÜSÜ İLE BLOCKCHAİN AĞLARI ARASINDA SORUNSUZ GEÇİŞ

Anka Wings'in dikkat çeken bir diğer özelliği, Cross-Chain Likidite Köprüsü ile farklı blockchain ağları arasında likidite kapasiteleri sağlama kapasitesidir. Bu köprü, varlık ve bilgilerin bir blockchain ağından başka bir yere sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlayarak, Anka Wings'i küresel olarak erişilebilir bir ağ haline getiriyor.

MERKEZİYETSİZ KİMLİK (DID) SİSTEMİ İLE GÜVENLİK VE GİZLİLİK

Blockchain'in temel değerlerinden biri olan gizlilik sağlamayı sağlayacak Anka Wings, Merkeziyetsiz Kimlik (DID) Sistemi ile kullanıcıların kimliklerini merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan yönetilebilmesine olanak tanır. DID ile dijital kimlik yönetimi daha güvenli hale gelirken, kişilerin gizliliği maksimum düzeyde korunuyor.

SABİT PARA BİRİMLERİ VE TOKENİZASYON İLE SEKTÖRLERDE YENİLİK

Anka Wings, stabil kripto para birimleri (stablecoin) üzerinde kullanıcıların güvenli ve düşük volatiliteye sahip işlem yapmasını sağlıyor. Bu, özellikle gayrimenkul ve sağlık sektörlerinde tokenizasyon imkanı ile öne çıkıyor. Tokenize Gayrimenkul Platformu ile hak hakları dijital olarak yönetilebilecek; sağlık hizmetleri platformu ise sağlık verilerinin gizli paylaşımı için kullanılacaktır.

MERKEZİYETSİZ OYUN EKOSİSTEMİ VE NFT ENTEGRASYONU

Blockchain teknolojisinin oyun dünyasındaki tekliflerini değerlendiren Anka Wings, merkeziyetsiz bir oyun ekosistemi kurarak oyun içi mevcutların gerçek mülkiyet haklarını sunmayı hedefliyor. Bu ekosistem, NFT ve pazar yeri birleştirme ile oyun içi dijital birimler satış satışlarını sunuyor.

EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FONU VE ÇEVRECİ BLOCKCHAİN

Anka Wings, rekabetin sürdürülebilirlik yaklaşımı ile blockchain teknolojisinin ekolojik koşullarını en aza indirmeyi amaçlıyor. Ekolojik Sürdürülebilirlik Fonu ile çevre dostu projeler desteklenirken, blockchain teknolojisi daha yeşil bir çözümle kullanılacak.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ FİNANSAL HİZMETLER İÇİN MİKROFİNANS PLATFORMU

Mikrofinans ve kredi platformu, finansal hizmetlerin geniş kitlelere erişimini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu platform, düşük büyümeli finansal hizmetler sunarak, özellikle girişimciler ve küçük öğrencilerin işleri için geniş fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

LAUNCHPAD PLATFORMU İLE YENİ PROJELERE DESTEK

Blockchain ekosisteminde yeni çözümler sunmak için Anka Wings'i sunan bir launchpad platformu, girişimcilerin projelerini başlatma fırsatı bulmasını sağlıyor. Bu platform, kalıcı olarak buluşma ve insanların hayatta kalması için önemli bir zemin sunuyor.

ANKA WİNGS İLE BLOCKCHAİN'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Anka Wings CEO Selçuk Gültekin'in vizyoner yaklaşımında, Anka Wings Gloobal blockchain alanında yerini almayı hedefliyor. Gerek güvenli yapıya gerek çevreci yaklaşım ve gelişmiş çözümlerle hem bireysel kullanıcılara hem de kurumsal şirketler için büyük fırsatlar sunan Anka Wings, global blockchain teknolojisinde küresel bir oyuncu olarak giriş yapmıştır. Bu proje, blockchain dünyasında yeni bir dönem başlatma potansiyeli taşıyor.