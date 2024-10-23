Türkiye'nin borç batağında olan şehirleri belli oldu! İlk 5 şehir dikkat çekti

23 Ekim 2024 14:23 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 14:24

Türkiye'de yasal süreç içerisinde borcunu ödemeyen kredi ve kredi kartı kullanıcılarının düştüğü yasal takip oranları konuşuluyor. Son zamanlarda kredi kartı borç oranları en yüksek seviyelere ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), borç sebebiyle kanuni takibe düşen şehirleri sıraladı. Türkiye için oluşturulan risk haritasında, borçları en fazla kanuni takibe düşen 5 şehrin de aynı bölgede olması dikkat çekti.