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Türkiye'nin borç batağında olan şehirleri belli oldu! İlk 5 şehir dikkat çekti

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ekim 2024 14:23 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 14:24
Türkiye&#039;nin borç batağında olan şehirleri belli oldu! İlk 5 şehir dikkat çekti

Türkiye'de yasal süreç içerisinde borcunu ödemeyen kredi ve kredi kartı kullanıcılarının düştüğü yasal takip oranları konuşuluyor. Son zamanlarda kredi kartı borç oranları en yüksek seviyelere ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), borç sebebiyle kanuni takibe düşen şehirleri sıraladı. Türkiye için oluşturulan risk haritasında, borçları en fazla kanuni takibe düşen 5 şehrin de aynı bölgede olması dikkat çekti.

Türkiye​ genelinde kredi kartı borç artış oranları, icralık dosyaların fazlalığı gündemden düşmüyor. Bankaların belirlediği yasal süreç içerisinde borcunu ödemeyen kredi ve kredi kartı kullanıcılarının düştüğü yasal takip oranları son yıllarda artış gösterdi. İcralık kartlar en yüksek seviyelere ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan liste, Türkiye'de kanuni takibe düşen şehirleri sıraladı.

Türkiye'nin borç batağında olan şehirleri belli oldu! İlk 5 şehir dikkat çekti - 1. Resim

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Yüzde 10'un üzerinde yasal takip oranına ulaşan 4 şehir bulunurken, ilk 5 sıradaki ilin de aynı coğrafi bölgede yer alması dikkat çekti.

Türkiye'nin borç batağında olan şehirleri belli oldu! İlk 5 şehir dikkat çekti - 2. Resim

TÜRKİYE'NİN EN 'BATIK' ŞEHİRLERİ LİSTESİ

10 - Hakkari (yüzde 5.5)

9 - Muş (yüzde 5.6)

8 - Adıyaman (yüzde 5.7)

7 - Hatay (yüzde 6.7)

6 - Adana (yüzde 6.7)

5 - Şırnak (yüzde 8.3)

4 - Şanlıurfa (yüzde 10.4)

3 - Batman (yüzde 10.8)

2 - Mardin (yüzde 11.1)

1 - Diyarbakır (yüzde 12.5)

Türkiye'nin borç batağında olan şehirleri belli oldu! İlk 5 şehir dikkat çekti - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe23 Ekim 2024 14:25

Kanunlara uymayanların borçlus olduğunu söylemek bir yana, ne kadar makul çalışılmış bir analiz olabilir ki, 5 şehri bile aynı bölgede gösteriyor.

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