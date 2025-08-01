Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı arttı

Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı yılın ilk yarısında miktarda yüzde 18,6, değerde yüzde 8,8 arttı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 11:12

'nin çelik ürünleri ihracatı ocak-haziran aylarında geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 18,6 artarak 7,7 milyon tona, değer yönünden de yüzde 8,8 artışla 5,2 milyar dolara yükseldi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), haziran ayı ve yılın ilk yarısına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,5 azalışla 2,9 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Ocak-haziran döneminde ise yüzde 1,7 düşüşle 18,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi de haziranda 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 8,8 artışla 3,1 milyon tona ulaştı. Yılın ilk 6 ayında nihai mamul tüketimi ise yüzde 2,6 azalışla 18,6 milyon tona geriledi.

Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı arttı

ÇELİK ÜRÜNLERİ İHRACATI ARTTI

Çelik ürünleri ihracatı, haziranda 2024 yılının aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 21,5 artışla 1,4 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 13,5 artışla 931,3 milyon dolar oldu. Ocak-haziran tarihlerinde çelik ürünleri ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 18,6 artışla 7,7 milyon ton, değer yönünden de yüzde 8,8 artışla 5,2 milyar dolara yükseldi. Çelik ürünleri ithalatı ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 52,4 artışla 1,8 milyon ton, değer yönünden de yüzde 28,7 yükselişle 1,2 milyar dolar oldu.

Ocak-haziran döneminde çelik ürünleri ithalatı 2024 yılının aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 12,6 artışla 9,3 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 0,3 azalışla 6,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-haziran aylarında, yüzde 73,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2025'in aynı döneminde yüzde 80,2'ye yükseldi.

Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı arttı

"DİR UYGULAMASI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, geçen ay Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından belirli sanayilere yönelik Temiz Sanayi Anlaşması kapsamında karbonsuzlaştırma faaliyetleriyle enerji fiyatlarının düşürülmesi amacıyla ilave destek mekanizmaları öngörüldüğünü bildirdi.

Haziranda çelik ithalatındaki artışa dikkati çeken Yayan, "Son gelişmeler dahilde işlem rejimi (DİR) uygulamasının bir an önce gözden geçirilmesi ihtiyacını net şekilde göstermiş oldu." ifadesini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Borsa temmuzda yatırımcısını güldürdü! Kritik seviyeler aşıldı: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler
Bankada parası olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar uzatıldı
ETİKETLER
#türkiye
#üretim
#ihracat
#tüketim
#Direk Dans
#Çelik Erişçi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.