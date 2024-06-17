Türkiye’nin dev süt markası iflas etti! Hepimizin bildiği o marka icradan satışta

17 Haziran 2024 09:33 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 09:34

Ekonomik sıkıntı Almanya'yı vurdu! İflas eden şirket sayısı yüzde 25 arttı

Ekonomik sıkıntı Almanya'yı vurdu! İflas eden şirket sayısı yüzde 25 arttı

Türkiye'nin yarım asırlık süt markası iflas etti.

1970'lerden beri Türkiye'nin önde gelen süt üreticilerinden biri olan Kay Süt'ün Balıkesir'deki fabrikası icradan satışa çıkarılacak.

Alacaklı konumdaki Garanti Bankası, Mar Tüketim Maddeleri AŞ'ye ait görünen Kay Süt fabrikasını icradan satışını istedi.

KAY SÜT İFLAS ETTİ

Türkiye'de ilk yarım yağlı UHT süt üreten marka Kay Süt konkordato talep etti. Türkiye'nin süt devi İcradan satışa çıkacak.

Balıkesir, Bigadiç Akyar Köyü'nde, 1970'li yılların başında, küçük bir mandıra ile üretim yapmaya başlayan Kemal Ayhan tarafından kurulan Kay Süt kurucusu Kemal Ayhan’ın vefatı sonrası el değiştirmişti.

Ankara merkezli Yıldızlar SSS Holding dev süt markasının yeni sahibi olmuştu.

Ancak temeli 1970’lerde atılan Kay Süt, özellikle son zamanlarda mali darboğaza girdi.

KAY SÜT İCRADAN SATIŞTA

2010 yılında Türkiye'deki ilk 300 firma arasına giren dev süt markası Kay Süt şirketi konkordato talep ederken şirketin Balıkesir Altıeylül İlçesinde bulunan fabrikası icradan satışa çıktı.

Alacaklı Garanti Bankası, Mar Tüketim Maddeleri AŞ’ye ait görünen Kay Süt fabrikası için icradan satış talep etti.

34 bin 432 metrekare alan üzerine kurulu tesis için 668 milyon TL bedel isteniyor.

Kay Süt satış ihalesi 16 Temmuz günü gerçekleşecek.