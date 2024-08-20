Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacı buradan karşılanacak! Bakan Bayraktar duyurdu: Hedef 60 milyon metreküp

20 Ağustos 2024 14:12 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 14:12

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sondaj gemileri Fatih, Kanuni ve Abdülhamit Han ile diğer filo üyelerinin eşliğinde Türkiye genelindeki arama ve sondaj faaliyetleri ve Türkiye'nin enerji merkezi olma süreci hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Sakarya Gaz Sahası’nın yeni günlük üretim hedefinin 60 milyon m3 olduğunu belirten Bakan Bayraktar, gaz ve petrol sahalarına ilişkin tüm duyuruların uluslararası standartlara uygun olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN KONUTTA KULLANDIĞI GAZ BURADAN KARŞILANABİLİR"

'Açıklanan 710 milyar m3 gaz olduğunu aktaran Bakan Bayraktar, ''Hedef 60 milyon m3 günlük üretim. Yıllık 20 milyar m3 civarında olur. Kabaca Türkiye’nin konutta kullandığı gaz buradan karşılanabilir" dedi.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ, ÇOK DEĞERLİ"

Bugün 22 milyar m3’e yakın konutta, 18 milyar m3 sanayide, 12-13 milyar m3 gaz santrallerinde elektrik üretimi için tüketim olduğunu aktaran Bakan Bayraktar, "60 milyon m3 muazzam bir hedef ve büyük bir rakam. Günlük 6 milyon m3 üretimi bugün itibarıyla aştık. 6 milyon m3 yaklaşık 2 milyon 650 bin hanenin gaz ihtiyacının buradan karşılanması demek. Bizim için çok önemli, çok değerli. Şimdi hedef 9.5-10 milyon m3’leri 2025’in ilk çeyreğinde görebilmek" diye konuştu.

YÜZER ÜRETİM PLATFORMUNDA SON DURUM

Yüzer üretim platformu hakkında da konuşan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Ümit Burnu’na yaklaştı. Madagaskar civarında. İlk etapta İçtaş Çanakkale’deki limanda bir takım işlemleri yapılacak. Sonra buraya (Filyos) gelecek. Bir yıla yakın burada aktivasyon süreci var. 2026’ın ortasında 20 yıl boyunca kalacağı sahaya götüreceğiz. 10 milyon m3 de ilave gaz oradan gelecek. 2026’nın 3. çeyreğine geldiğimizde bu sahadan günlük 20 milyon m3 gaz üretmiş olacağız"