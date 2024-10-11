Türkiye'nin doğrudan yatırımı 497 milyon dolar oldu! İşte yabancıya gayrimenkul satışının aldığı pay

11 Ekim 2024 15:32 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 15:32

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye'nin yatırım karnesini açıkladı. Türkiye'ye ağustosta 497 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldiği bildirildi.

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Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni açıkladı. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar" bültenini açıkladı. Türkiye'ye yılın ilk sekiz ayında gelen toplam Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) miktarı 6,41 milyar dolar oldu.

YATIRIM SERMAYESİ YOLUYLA GERÇEKLEŞTİ

Aynı dönemde UDY 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 2'lik düşüş kaydetti. 2002'den itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri 270 milyar dolara yaklaştı. Bu yıl ağustosta Türkiye'ye 497 milyon dolarlık UDY girişi oldu. Bu yatırımların 283 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde hayata geçti.

Ağustostaki toplam UDY'nin 201 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı, 35 milyon doları ise borçlanma araçları yoluyla gerçekleşti. Aynı ay yatırım tasfiyelerinin 22 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisi dikkati çekti.

EN BÜYÜK PAY TOPTAN VE PERAKENDE

Ağustosta gerçekleşen 283 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 46 milyon dolarlık yatırım girişiyle toptan ve perakende ticaret yüzde 16'lık pay aldı. Gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı, geçmiş kümülatif performansının üzerinde performansla, aynı dönemde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 16'sını oluşturdu.

AB ülkeleri 2002-2023 dönemi toplamında yüzde 59'luk pay sahip oldu. AB ülkeleri, ağustosta yüzde 54'lük pay aldı. Ağustos 2024'te Almanya yüzde 22 ile en büyük paya sahip olurken onu yüzde 11 ile İsviçre, yüzde 10 ile Hollanda, yüzde 9 ile ABD, yüzde 9 ile Fransa, yüzde 8 ile Lüksemburg ve yüzde 7 ile Tayvan takip etti. Yılın 8 ayının toplamı değerlendirildiğinde ise Türkiye'ye en çok yatırım yapan üç ülke, yüzde 20'lik payla Hollanda, yüzde 15 ile Almanya ve yüzde 13 ile ABD olarak sıralandı.