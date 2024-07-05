Türkiye'nin e-Devlet'i Avrupa ortalamasının üzerine çıktı! Üç alanda da puanını yükseltti

05 Temmuz 2024 15:00 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 15:39

Türkiye, e-Devlet sisteminin gelişmişlik düzeyi çoğu Avrupa ülkesini solladı.

Son 1 yılda bu alanda performansını en fazla artıran ülkelerden biri olan Türkiye'nin bu alandaki başarısı, Avrupa Komisyonunun hazırladığı 2024 e-Devlet Kıyaslama Raporu'na yansıdı.

TÜRKİYE'NİN E-DEVLET'İNDEN BÜYÜK BAŞARI

18 Aralık 2008'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen e- Devlet Kapısı başarı yolculuğuna 22 hizmetle başladı.

16’ıncı yılda 7 bin 651 hizmetle devam eden e- Devlet Kapısı bugün binden fazla kuruma ait 8 bine yakın işleme ve 65 milyona yakın kullanıcı sayısına ulaştı.

Vatandaş Türkiye.gov.tr sayesinde devletle olan işlerini e-Devlet Kapısı üzerinden saniyeler içinde yapabiliyor.

Düzenli olarak yürütülen 'e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi' sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 95,3’ü 'turkiye.gov.tr'yi memnuniyet ve beğeniyle kullanıyor.

e- Devlet Kapısı'nın bu başarısı 2024 e-Devlet Kıyaslama Raporu'na da yansıdı.

AVRUPA ÜLKELERİNİ SOLLADIK

Türkiye, 2024 e-Devlet Kıyaslama Raporu'nda, iki yıllık genel ortalama üzerinden 83 puan alarak AB ortalamasının üzerine çıktı.

Rapora göre, Türkiye iki yıllık genel ortalama üzerinden 83 skorla Avrupa Birliği ortalaması olan 76'dan yüksek puan alarak, 37 ülke arasında 10. sırada yer aldı.

Türkiye, kullanıcı odaklılıkta 2, şeffaflıkta 5 ve anahtar kolaylaştırıcılar başlığında 4. sırada yer aldı. Her üç alanda da puanını yükseltti.

Kullanıcı Desteği ve Dijital Posta alt başlıklarında 1. sırada yer aldı.

Türkiye, mobil uyumluluk başlığında 3. sıraya yükseldi.

Değerlemeye alınan taşınma, ulaşım, sağlık ve adalet yaşamsal olaylarında ilk 10 içinde yer aldı. Şirket işlemleri kategorisinde ise 19. sırada bulunuyor.

Malta, Estonya, Lüksemburg, İzlanda ve Finlandiya ise diğer yıllarda olduğu gibi ilk beş sırada yer aldı.