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 | İrem Çınar

Türkiye’nin elektrik karnesi yayımlandı: İşte günlük rakamlar

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye'deki günlük elektrik tüketim ve üretim verilerini kamuoyuyla paylaştı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 09:33

Türkiye'de 8 Haziran'da elektrik üretimi ile tüketimi neredeyse eşit seviyede gerçekleşti. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, günlük bazda 624 bin 618 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 624 bin 585 megavatsaat olarak kaydedildi.

Türkiye’nin elektrik karnesi yayımlandı: İşte günlük rakamlar

SAATLİK TÜKETİMDE ZİRVE AKŞAM SAATLERİNDE

Elektrik tüketiminin saatlik dağılımına bakıldığında, en yüksek tüketim 31 bin 793 megavatsaat ile saat 22.00’de yaşandı. En düşük tüketim ise sabah 07.00’de, 20 bin 472 megavatsaat olarak gerçekleşti.

İTHAL KÖMÜR İLK SIRADA, GÜNEŞ ENERJİSİ TAKİPTE

Elektrik üretiminde kaynakların dağılımı da dikkat çekti. İthal kömür santralleri toplam üretimin yüzde 22’sini karşılarken, güneş enerjisi santralleri yüzde 19,5 ile ikinci sırada yer aldı. Barajlı hidroelektrik santralleri ise yüzde 17,3’lük payla üçüncü sırayı aldı. Bu tablo, yenilenebilir enerji kaynaklarının sistemdeki payının güçlenmeye devam ettiğini gösteriyor.

Türkiye’nin elektrik karnesi yayımlandı: İşte günlük rakamlar

DIŞ TİCARET DENGESİ: İHRACAT İTHALATI GEÇTİ

Enerji dış ticareti kapsamında Türkiye, aynı gün içerisinde 6 bin 651 megavatsaat elektrik ihracatı yaptı. Elektrik ithalatı ise 6 bin 578 megavatsaat olarak gerçekleşti. Böylece ihracat, ithalatın hafif üzerinde kaldı.

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#Ekonomi
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