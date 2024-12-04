Türkiye'nin en beğenilen şirketleri sıralandı! İşte iş dünyasının gözdeleri
En beğenilen şirketler sıralaması belli oldu. Capital Dergisi, ZENNA Araştırma’nın katkılarıyla iş dünyasının en beğenilen şirketlerini sıraladı. Listede 20 şirket yer değiştirirken Koç Holding, en beğenilen şirket oldu.
İş dünyasının gözdeleri belli oldu. En beğenilen şirketler listesi Capital Dergisi tarafından yayınlandı. 2024 yılının en beğenilen 20 şirketi listesinde, Koç Holding liderliğini, Arçelik ikinciliğini korudu.
İŞ DÜNYASININ EN BEĞENİLEN ŞİRKETLERİ
Müşterileri, çalışanları, güvenilirlik, finansal sağlamlık kriterlerinde öne çıkan şirketler belli oldu. Türkiye'nin en beğenilen şirketleri sıralamasında koç holding, zirvede yer aldı.
Arçelik ikinci, İş Bankası üçüncü, Eczacıbaşı Topluluğu dördüncü oldu. İşte o sıralama;
THY BİR BASAMAK YUKARI ÇIKTI
THY bir basamak çıkarak dördüncülüğe, Unilever 4 basamak çıkarak beşinciliğe yerleşti.