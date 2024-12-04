Türkiye'nin en beğenilen şirketleri sıralandı! İşte iş dünyasının gözdeleri

04 Aralık 2024 17:14 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 17:22

En beğenilen şirketler sıralaması belli oldu. Capital Dergisi, ZENNA Araştırma’nın katkılarıyla iş dünyasının en beğenilen şirketlerini sıraladı. Listede 20 şirket yer değiştirirken Koç Holding, en beğenilen şirket oldu.

İş dünyasının gözdeleri belli oldu. En beğenilen şirketler listesi Capital Dergisi tarafından yayınlandı. 2024 yılının en beğenilen 20 şirketi listesinde, Koç Holding liderliğini, Arçelik ikinciliğini korudu. İŞ DÜNYASININ EN BEĞENİLEN ŞİRKETLERİ Müşterileri, çalışanları, güvenilirlik, finansal sağlamlık kriterlerinde öne çıkan şirketler belli oldu. Türkiye'nin en beğenilen şirketleri sıralamasında koç holding, zirvede yer aldı. Arçelik ikinci, İş Bankası üçüncü, Eczacıbaşı​ Topluluğu dördüncü oldu. İşte o sıralama; THY​ BİR BASAMAK YUKARI ÇIKTI THY bir basamak çıkarak dördüncülüğe, Unilever 4 basamak çıkarak beşinciliğe yerleşti. İlgili Haberler Fitch'in Türkiye raporunda şifrelenmiş asgari ücret mesajı! Sınır çizildi: "Bütçe zamlarla uyumlu olsun"