Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Türkiye'nin en beğenilen şirketleri sıralandı! İşte iş dünyasının gözdeleri

Türkiye'nin en beğenilen şirketleri sıralandı! İşte iş dünyasının gözdeleri

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
04 Aralık 2024 17:14 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 17:22
Türkiye&#039;nin en beğenilen şirketleri sıralandı! İşte iş dünyasının gözdeleri

En beğenilen şirketler sıralaması belli oldu. Capital Dergisi, ZENNA Araştırma’nın katkılarıyla iş dünyasının en beğenilen şirketlerini sıraladı. Listede 20 şirket yer değiştirirken Koç Holding, en beğenilen şirket oldu.

İş dünyasının gözdeleri belli oldu. En beğenilen şirketler listesi Capital Dergisi tarafından yayınlandı. 2024 yılının en beğenilen 20 şirketi listesinde, Koç Holding liderliğini, Arçelik ikinciliğini korudu.

İŞ DÜNYASININ EN BEĞENİLEN ŞİRKETLERİ

Müşterileri, çalışanları, güvenilirlik, finansal sağlamlık kriterlerinde öne çıkan şirketler belli oldu. Türkiye'nin en beğenilen şirketleri sıralamasında koç holding, zirvede yer aldı.

Arçelik ikinci, İş Bankası üçüncü, Eczacıbaşı​ Topluluğu dördüncü oldu. İşte o sıralama;

Türkiye'nin en beğenilen şirketleri sıralandı! İşte iş dünyasının gözdeleri - 1. Resim

THY​ BİR BASAMAK YUKARI ÇIKTI

THY bir basamak çıkarak dördüncülüğe, Unilever 4 basamak çıkarak beşinciliğe yerleşti. 

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
eczacıbaşıthy

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...