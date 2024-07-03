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Türkiye'nin en bilinen 33 yıllık inşaat firması iflas etti! Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki projeleri askıya alındı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 14:31 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 14:46
Türkiye&#039;nin en bilinen 33 yıllık inşaat firması iflas etti! Türkiye, Avrupa ve Afrika&#039;daki projeleri askıya alındı

Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından olan Taham inşaat iflas ettiğini duyurdu. 33 yıllık inşaat devinin tüm faaliyetleri durduruldu. Konut, otel, ofis binaları ve altyapı projeleri yarım kaldı.

Dev Türk inşaat şirketi iflas etti. Bursa İflas Müdürlüğü, Taham İnşaat Emlak Mimarlık Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflas kararını açıkladı.

Merkezi Bursa'da bulunan ve yurtdışında da faaliyetlerde bulunan Taham İnşaat iflas bayrağını çekti.

Türkiye'nin en bilinen inşaat firmalarından olan Taham'ın Türkiye'nin yanında Avrupa ve Afrika'da da projeleri bulunuyordu.

33 yıllık inşaat devinin tüm projeleri yarım kaldı.

33 YILLIK TAHAM İNŞAAT İFLAS ETTİ

 Ekonomim'de yer alan habere göre, Bursalı şirket Taham, borçlarını yapılandırmak için konkordato talep etmişti.

Türkiye'nin en bilinen 33 yıllık inşaat firması iflas etti! Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki projeleri askıya alındı - 1. Resim

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından  şirketin konkordato süresinin uzatılması talebi reddedildi.

Mahkeme Taham İnşaat için iflas kararı çıkardı.

Türkiye'nin en bilinen 33 yıllık inşaat firması iflas etti! Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki projeleri askıya alındı - 2. Resim

TAHAM İNŞAAT'IN TÜM FAALİYETLERİ DURDURULDU

1991 yılında kurulan şirket, iflas kararıyla birlikte tüm inşaat projelerini durdurdu.

Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki projeleri yarım kaldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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