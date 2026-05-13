Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu! İşte listede İstanbul'u geçen sürpriz şehir

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 11:00
1
Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu! İşte listede İstanbul'u geçen sürpriz şehir

2026’nın ilk çeyreğinde takipteki alacaklar 678,7 milyar TL seviyesine ulaşırken, toplam krediler içindeki %2,65’lik pay 'risksiz' sınırda kalmaya devam etti.

İstanbul’un takipteki alacak tutarı, listenin sonundaki Bayburt’un tam 1.303 katı olarak kayıtlara geçerken; kişi başına düşen borç yükü ve 'borcuna en sadık iller' verileri finansal tabloda çarpıcı bir uçurumu ortaya koydu.

Öte yandan kişi başına takipteki alacağın en yüksek olduğu ilk 10 il listesinde İstanbul'u geride bırakan sürpriz şehir dikkat çekti. 

İşte detaylar ve tüm rakamlar...

2
BDDK veri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, 2026’nın ilk çeyrek döneminde takipteki alacakların toplam tutarı 678,7 milyar TL oldu. Aynı dönemde toplam nakdi kredilerin 25,58 trilyon TL olduğu dikkate alındığında, takipteki alacakların toplam içindeki payı %2,65 gibi “risksiz kabul edilen” bir seviyede gerçekleşti. Bu arada iller bazında da takipteki alacaklar belli oldu.

3
Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu! İşte listede İstanbul'u geçen sürpriz şehir

TAKİPTEKİ ALACAKLARIN EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER 

BDDK verilerine göre takipteki alacakların “toplam tutar” bazında en düşük olduğu ilk 10 il şöyle:

ŞehirMiktar
Bayburt163 milyon TL
Gümüşhane274,57 milyon TL
Tunceli302,16 milyon TL
Ardahan304,41 milyon TL
Kilis450,52 milyon TL
Iğdır509,35 milyon TL
Bingöl556,85 milyon TL
Muş571,13 milyon TL
Çankırı601,56 milyon TL
Erzincan608,22 milyon TL

4
Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu! İşte listede İstanbul'u geçen sürpriz şehir

TAKİPTEKİ ALACAKLARIN EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Yine “toplam tutar” bazında takipteki alacakların en yüksek olduğu ilk 10 il ise şunlar:

ŞehirMiktar (milyar TL)
İstanbul212,40
Ankara55,88
İzmir41,35
Bursa24,76
Gaziantep23,85
Adana22,33
Kocaeli21,53
Antalya20,80
Konya17,46
Diyarbakır14,35

5
Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu! İşte listede İstanbul'u geçen sürpriz şehir

KİŞİ BAŞI TAKİPTEKİ ALACAĞIN EN DÜŞÜK OLDUĞU 10 İL 

Verileri illerin nüfusu ile kıyasladığımızda “kişi başına takipteki alacağın en düşük olduğu 10 il” şöyle:

İlFiyat
Muş1.470 TL
Bayburt1.970 TL
Bingöl1.970 TL
Gümüşhane1.980 TL
Ağrı2.100 TL
Bitlis2.180 TL
Iğdır2.480 TL
Kars2.530 TL
Erzincan2.540 TL
Kilis2.860 TL

6
Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu! İşte listede İstanbul'u geçen sürpriz şehir

Yine “kişi başına takipteki alacağın en yüksek olduğu ilk 10 il” ise şunlar:

ŞehirMaaş Tutarı (TL)
Karaman13.630
İstanbul13.480
Muğla11.090
Gaziantep10.740
Kocaeli9.960
Adana9.780
Bilecik9.690
Ankara9.460
İzmir9.180
Denizli8.500

7
Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu! İşte listede İstanbul'u geçen sürpriz şehir

RAKAMLAR BİZE NE ANLATIYOR?

-Takipteki alacakların yüksek olduğu listeye bakıldığında; sanayi, ticaret ve turizm faaliyetleri ile öne çıkan ve kredi kullanımı daha yüksek olan büyükşehirler öne çıkıyor.

 

8
Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu! İşte listede İstanbul'u geçen sürpriz şehir

-Nüfusla orantılandığında “kişi başına yüksek takip” listesinde Karaman ve Bilecik gibi iller de yer alıyor.

-Hem “toplam takipteki alacaklar” hem de “kişi başına alacaklar” listelerinde ise, daha çok nüfusu düşük ve ekonomik faaliyetin mütevazı olduğu iller bulunuyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.