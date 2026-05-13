Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu! İşte listede İstanbul'u geçen sürpriz şehir

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2026’nın ilk çeyreğinde takipteki alacaklar 678,7 milyar TL seviyesine ulaşırken, toplam krediler içindeki %2,65’lik pay 'risksiz' sınırda kalmaya devam etti.
İstanbul’un takipteki alacak tutarı, listenin sonundaki Bayburt’un tam 1.303 katı olarak kayıtlara geçerken; kişi başına düşen borç yükü ve 'borcuna en sadık iller' verileri finansal tabloda çarpıcı bir uçurumu ortaya koydu.
Öte yandan “kişi başına takipteki alacağın en yüksek olduğu ilk 10 il listesinde İstanbul'u geride bırakan sürpriz şehir dikkat çekti.
İşte detaylar ve tüm rakamlar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, 2026’nın ilk çeyrek döneminde takipteki alacakların toplam tutarı 678,7 milyar TL oldu. Aynı dönemde toplam nakdi kredilerin 25,58 trilyon TL olduğu dikkate alındığında, takipteki alacakların toplam içindeki payı %2,65 gibi “risksiz kabul edilen” bir seviyede gerçekleşti. Bu arada iller bazında da takipteki alacaklar belli oldu.
TAKİPTEKİ ALACAKLARIN EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER
BDDK verilerine göre takipteki alacakların “toplam tutar” bazında en düşük olduğu ilk 10 il şöyle:
|Şehir
|Miktar
|Bayburt
|163 milyon TL
|Gümüşhane
|274,57 milyon TL
|Tunceli
|302,16 milyon TL
|Ardahan
|304,41 milyon TL
|Kilis
|450,52 milyon TL
|Iğdır
|509,35 milyon TL
|Bingöl
|556,85 milyon TL
|Muş
|571,13 milyon TL
|Çankırı
|601,56 milyon TL
|Erzincan
|608,22 milyon TL
TAKİPTEKİ ALACAKLARIN EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER
Yine “toplam tutar” bazında takipteki alacakların en yüksek olduğu ilk 10 il ise şunlar:
|Şehir
|Miktar (milyar TL)
|İstanbul
|212,40
|Ankara
|55,88
|İzmir
|41,35
|Bursa
|24,76
|Gaziantep
|23,85
|Adana
|22,33
|Kocaeli
|21,53
|Antalya
|20,80
|Konya
|17,46
|Diyarbakır
|14,35
KİŞİ BAŞI TAKİPTEKİ ALACAĞIN EN DÜŞÜK OLDUĞU 10 İL
Verileri illerin nüfusu ile kıyasladığımızda “kişi başına takipteki alacağın en düşük olduğu 10 il” şöyle:
|İl
|Fiyat
|Muş
|1.470 TL
|Bayburt
|1.970 TL
|Bingöl
|1.970 TL
|Gümüşhane
|1.980 TL
|Ağrı
|2.100 TL
|Bitlis
|2.180 TL
|Iğdır
|2.480 TL
|Kars
|2.530 TL
|Erzincan
|2.540 TL
|Kilis
|2.860 TL
Yine “kişi başına takipteki alacağın en yüksek olduğu ilk 10 il” ise şunlar:
|Şehir
|Maaş Tutarı (TL)
|Karaman
|13.630
|İstanbul
|13.480
|Muğla
|11.090
|Gaziantep
|10.740
|Kocaeli
|9.960
|Adana
|9.780
|Bilecik
|9.690
|Ankara
|9.460
|İzmir
|9.180
|Denizli
|8.500
RAKAMLAR BİZE NE ANLATIYOR?
-Takipteki alacakların yüksek olduğu listeye bakıldığında; sanayi, ticaret ve turizm faaliyetleri ile öne çıkan ve kredi kullanımı daha yüksek olan büyükşehirler öne çıkıyor.
-Nüfusla orantılandığında “kişi başına yüksek takip” listesinde Karaman ve Bilecik gibi iller de yer alıyor.
-Hem “toplam takipteki alacaklar” hem de “kişi başına alacaklar” listelerinde ise, daha çok nüfusu düşük ve ekonomik faaliyetin mütevazı olduğu iller bulunuyor.