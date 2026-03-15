Türkiye'nin en değerli koçlarının yetiştiği Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde yılda bir kez açık artırma usulüyle gerçekleştirilen satışlarda rekor fiyatlar oluşuyor. Geçen yıl 246 bin liraya varan fiyatlardan alıcısının olduğu merinos koçlarının Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde bu yılki satışı 25 Mart'ta gerçekleşecek.

HABERİN ÖZETİ Türkiye'nin en fiyatlı koçları! Değerleri dudak uçuklatıyor Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü, üstün vasıflı merinos koçlarını sürü verimliliğini artırmak ve hastalıklardan korunmak amacıyla her yıl rekor fiyatlarla açık artırmayla satıyor; bu yılki satış 25 Mart'ta yapılacak. Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde üstün vasıflı merinos koçları, her yıl açık artırmayla yüksek fiyatlara satılıyor. Bu yılki koç satışı 25 Mart'ta yapılacak ve 120 merinos koçu açık artırmaya çıkarılacak. Enstitü koçları, sürülerde verimi artırarak üstün genetik özelliklerin aktarılmasını sağlıyor ve hastalıkları önlüyor. Geçen yıl şampiyon koç 246 bin liraya alıcı bulurken, ortalama satış fiyatları 80-100 bin lira civarında gerçekleşti. 1935'ten beri faaliyet gösteren enstitü, merinos ıslahının yanı sıra yerel koyun ırklarının korunması ve verimliliğinin artırılması üzerine çalışıyor.

Enstitüde yetişen koçların katıldığı sürülerde hastalık önleniyor, verim artıyor, üstün özellikli kan değerleri sahaya aktarılmış oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Araşırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Kerim Kılınç, 1935 yılında faaliyetlerine başlayan enstitünün TAGEM'e bağlı olarak Ar-Ge çalışmalarına devam ettiğini söyledi.





Enstitüde merinos koyunu ıslahının 1935'e dayandığını aktaran Kılınç, "Ana konumuz merinos koyunu. Sonrasında enstitümüzün ırk tesciline yaklaştığı Bandırma koyunu oluşturuyor. Ayrıca Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız koyunları genetik kaynakları koruma proje kapsamında hem korunuyor hem de verim özellikleri yıldan yıla iyileştiriliyor" dedi.



Kılınç, ortalama 4 bin anaç koyunla çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, hedeflerinin et ve süt verimi yüksek küçükbaşların geliştirilmesi olduğunu anlattı. Sahada üreticilerin sürü verimlerinin artırılmasına da önemli katkı sunduklarını ifade eden Kılınç, bu kapsamda her yıl

geleneksel koç satışı düzenlediklerini söyledi.





İyi koçu alanların sürülere kattıklarında verim artışı sağladığını belirten Kılınç, şöyle devam etti;

"Sahip oldukları koyun sürüsünde akrabalı yetiştirme faktörünün önüne geçerek üstün özellikli kan değerini kendi sürülerine taşıyorlar. Verimleri hızlı artış gösteriyor. Koçu yenileyerek tazelemek hastalıkları da önlüyor. Kan değeri açısından Avrupa standartlarında satışın olduğu bir kurum burası. Enstitümüz bu konuda başarılı. Geçen yıl şampiyon koçumuz 246 bin liradan alıcı buldu. İhaleli satışlar 30-40 bin civaından başladı. En iyisi 246 bin liraya çıktı. Ortalama 80-100 bin lira arasında satıldı koçlarımız."

SATIŞ 25 MART'TA YAPILACAK

Kılınç, koç satışıyla amaçlarının üstün vasıflı kan değerinin sürülere aktarılması olduğuna dikkati çekerek, "Bu yılın koç satışları 25 Mart Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacak. 120 merinos koçumuz açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak. Bu yıl da sürü sahiplerinden büyük ilgi bekliyoruz" diye konuştu. Üstün vasıflı kan değerlerinin daha çok üreticiye ulaşmasını, sürülerin verimlerinin artmasını istediklerini dile getiren Kılınç, Tarım ve Orman Bakanlığının da özellikle et veriminin yükselmesine büyük önem verdiğini kaydetti.