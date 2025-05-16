Türkiye'nin en genç nüfusu bu şehrimizde!

Türkiye'de 2024 yılı sonu itibarıyla 12 milyon 763 bin 159 genç bulunurken, nüfusun yüzde 14,9'unu gençler oluşturuyor. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu şehir ise yüzde 20,8 genç oranına sahip.

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12 milyon 763 bin 159 genç bulunuyor, genç nüfus toplam nüfusun yüzde 14,9'una karşılık geliyor. Türkiye İstatistik Kurumunun "İstatistiklerle Gençlik 2024" araştırmasına göre, nüfusun yüzde 14,9'unu 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 763 bin 159 kişi olarak hesaplanırken bunun yüzde 51,2'si genç erkek, yüzde 48,8'i ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.

Nüfus projeksiyonlarında, genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030'da yüzde 14,8'e, 2040'ta yüzde 12,2'ye, 2060'ta yüzde 10,3'e ve 2080'de yüzde 8,8'e gerileyeceği öngörüldü.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,8 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 20,6'yla Şırnak ve yüzde 20,3'le Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 11,8'le Balıkesir, yüzde 12,1'le Muğla ve yüzde 12,2'yle Ordu olarak sıralandı.

AVRUPA'NIN EN GENÇ NÜFUSLU ÜLKESİ

Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10,7 oldu.

GENÇ NÜFUS AZALACAK

Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre genç nüfus oranının 2030 yılında yüzde 14,8, 2040 yılında yüzde 12,4, 2060 yılında yüzde 9,2, 2080 yılında yüzde 7,2, 2100 yılında yüzde 7,2 olacağı öngörüldü.



Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre genç nüfus oranının 2030 yılında yüzde 14,8, 2040 yılında yüzde 12,0, 2060 yılında yüzde 11,1, 2080 yılında yüzde 9,8, 2100 yılında yüzde 11,4 olacağı öngörüldü.

BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ NE KADAR



Hayat Tabloları, 2021-2023 sonuçlarına göre doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 77,3 yıl, erkekler için 74,7 yıl ve kadınlar için 80,0 yıl oldu.



Türkiye'de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için beklenen yaşam süresinin 63,5 yıl, erkekler için 60,9 yıl ve kadınlar için 66,1 yıl olduğu görüldü. Diğer bir ifade ile 15 yaşına ulaşan genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi.

EVLİ OLAN GENÇ KADINLARIN ORANI, EVLİ OLAN GENÇ ERKEKLERİN ORANININ 3,5 KATI OLDU

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2024 yılında yüzde 96,6'sının hiç evlenmemiş, yüzde 3,3'ünün evli, yüzde 0,1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun yüzde 87,8'inin hiç evlenmemiş, yüzde 11,7'sinin evli, yüzde 0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

EN FAZLA GÖÇ HAREKETLİLİĞİ EĞİTİM NEDENİYLE OLDU

İç Göç İstatistiklerine göre Türkiye'de 2023 yılında en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı 20-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde; bu hareketliliğin en büyük nedeninin eğitim olduğu görüldü. Gençlerin 231 bin 477'sinin eğitim, 94 bin 139'unun işe başlamak veya iş bulmak ve 50 bin 8'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.

KADINLARDA YÜKSEKÖĞRETİMDE NET OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 49,0 OLDU

Türkiye'de 2022/'23 öğretim yılında yüzde 46,0 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2023/'24 öğretim yılında yüzde 42,7 oldu. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 41,1 iken yüzde 36,7, kadınlarda ise yüzde 51,2 iken yüzde 49,0 oldu.

YÜZDE 22,9 NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2023 yılında yüzde 45,6 iken 2024 yılında yüzde 47,2 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2023 yılında yüzde 57,4 iken 2024 yılında yüzde 59,5, genç kadınlarda ise bu oran 2023 yılında yüzde 33,1 iken 2024 yılında yüzde 34,0 oldu.

Gençlerde işsizlik oranı, 2023 yılında yüzde 17,4 iken 2024 yılında yüzde 16,3 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2023 yılında yüzde 14,3 iken 2024 yılında yüzde 13,1, genç kadınlarda ise bu oran 2023 yılında yüzde 23,2 iken 2024 yılında yüzde 22,3 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2023 yılında yüzde 22,5 iken 2024 yılında yüzde 22,9 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2023 yılında yüzde 15,6 iken 2024 yılında yüzde 16,2, genç kadınlarda ise bu oran 2023 yılında yüzde 29,8 iken 2024 yılında yüzde 30,1 oldu.

İSTİHDAMDAKİ GENÇLERİN YÜZDE 56,3'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı, 2023 yılında yüzde 37,7 iken 2024 yılında yüzde 39,5'e yükseldi. Genç erkeklerde istihdam oranı 2023 yılında yüzde 49,2 iken 2024 yılında yüzde 51,7, genç kadınlarda ise bu oran 2023 yılında yüzde 25,4 iken 2024 yılında yüzde 26,4 oldu.

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2024 yılında yüzde 13,0'ının tarım sektöründe, yüzde 30,7'sinin sanayi sektöründe, yüzde 56,3'ünün ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 11,8'inin tarım sektöründe, yüzde 35,9'unun sanayi sektöründe, yüzde 52,3'ünün hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların yüzde 15,4'ünün tarım, yüzde 19,9'unun sanayi, yüzde 64,7'sinin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

GENEL SAĞLIK DURUMUNDAN MEMNUN OLDUĞUNU BELİRTEN GENÇLERİN ORANI YÜZDE 87,2 OLDU

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin genel sağlık durumlarından memnuniyet oranı 2023 yılında yüzde 69,2 iken 2024 yılında yüzde 67,5 oldu. Genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2023 yılında yüzde 86,8 iken 2024 yılında yüzde 87,2'ye yükseldi. Bu oran 2024 yılında genç erkeklerde yüzde 87,9, genç kadınlarda ise yüzde 86,5 oldu.

GENÇLERİN YÜZDE 51,8'İ MUTLU OLDUĞUNU BELİRTTİ

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 49,6 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 14,5 oldu.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 51,8 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 11,2 oldu.

Kendini mutlu olarak hisseden 18-24 yaş grubundaki erkek nüfusun oranı yüzde 48,4 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 12,7 oldu. Kendini mutlu hissettiğini belirten 18-24 yaş grubundaki genç kadın nüfusun oranı yüzde 55,4 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 9,6 oldu.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 45,3 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 25,1 ile başarı, yüzde 15,1 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 40,9 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 29,3 ile başarı ve yüzde 16,0 ile para takip etti. Genç kadınlarda ise yüzde 50,0 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 20,5 ile başarı ve yüzde 20,2 ile sevgi takip etti.

Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun olduğunu belirtti

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında, gençlerin yüzde 79,6'sı çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 54,1'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 81,2, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 56,3 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 75,8 ve yüzde 49,2 olarak gerçekleşti.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında, gençlerin yüzde 65,4'ü şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde yüzde 64,3 iken genç kadınlarda yüzde 66,6 oldu.

GENÇLER İNTERNETİ EN FAZLA MESAJLAŞMA AMACI İLE KULLANDI

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması sonuçlarına göre 16-24 yaş grubundaki gençlerin İnternet aracılığı ile yürüttüğü faaliyetlerde, mesajlaşma yüzde 98,5 ilk sırayı alırken, yüzde 95,7 ile sosyal medya üzerinden profil oluşturma ve içerik paylaşma ikinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 95,3 ile İnternet üzerinden sesli ve görüntülü arama yapma, yüzde 89,8 ile paylaşım sitelerinden video izleme takip etti. Gençlerin İnternette en az yürüttüğü faaliyet ise yüzde 6,2 ile toplumsal veya siyasal konuda online tartışma/oylamaya katılma oldu.