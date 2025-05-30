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 | İrem Çınar

Türkiye'nin en iyisi seçilecek! Yılın otomobili için geri sayım başladı: İşte finalistler

Türkiye otomotiv sahnesinin en prestijli yarışması 'Türkiye'de Yılın Otomobili'nde heyecan vites yükseltti! Sektörün nabzı bu büyük finale kilitlendi.

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Türkiye'nin en iyisi seçilecek! Yılın otomobili için geri sayım başladı: İşte finalistler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 17:05

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen ve otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen “Yılın Otomobili” organizasyonunda heyecan dorukta. Yarışmanın en kritik etaplarından biri olan test sürüşleri, İstanbul’daki Kemerburgaz Kent Ormanı’nda başarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en iyisi seçilecek! Yılın otomobili için geri sayım başladı: İşte finalistler

TEST SÜRÜŞLERİ TAMAMLANDI

OGD üyesi deneyimli otomotiv gazetecilerinin katılımıyla yapılan testlerde, finale kalan 7 otomobil modelinin performansı, sürüş konforu, yol tutuşu ve teknolojik donanımları titizlikle değerlendirildi. Farklı segment ve markalardan oluşan finalist araçlar, yeni nesil özellikleriyle dikkat çekerken, uzman jüri üyeleri tarafından detaylı analizlere tabi tutuldu.

Türkiye'nin en iyisi seçilecek! Yılın otomobili için geri sayım başladı: İşte finalistler

Test sürecinin tamamlanmasının ardından şimdi gözler, 17 Haziran’da düzenlenecek törene çevrildi. Bu tarihte “Yılın Otomobili” unvanını kazanacak model kamuoyuna açıklanacak.

Türkiye'nin en iyisi seçilecek! Yılın otomobili için geri sayım başladı: İşte finalistler

İŞTE FİNALE KALAN 7 GÜÇLÜ ADAY

Finalist araçlar, farklı kategorilerdeki başarıları ve yenilikçi teknolojileriyle öne çıkarken, yarışmanın sonucu için meraklı bekleyiş sürüyor.

Finale kalan otomobiller şunlar:

  • BYD SEAL U
  • JAECOO 7
  • Kia EV3
  • MINI Countryman
  • Opel Grandland
  • Peugeot 3008
  • Renault Duster
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ETİKETLER
#otomotiv
#Yılın Otomobili
#Ogd
#Otomobil Testi
#Byd Seal U
#Jaecoo 7
#Kia Ev3
#Mini Countryman
#Opel Grandland
#Peugeot 3008
#Renault Duster
#Ekonomi
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