Türkiye'nin en iyisi seçilecek! Yılın otomobili için geri sayım başladı: İşte finalistler

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen ve otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen “Yılın Otomobili” organizasyonunda heyecan dorukta. Yarışmanın en kritik etaplarından biri olan test sürüşleri, İstanbul’daki Kemerburgaz Kent Ormanı’nda başarıyla gerçekleştirildi.

TEST SÜRÜŞLERİ TAMAMLANDI

OGD üyesi deneyimli otomotiv gazetecilerinin katılımıyla yapılan testlerde, finale kalan 7 otomobil modelinin performansı, sürüş konforu, yol tutuşu ve teknolojik donanımları titizlikle değerlendirildi. Farklı segment ve markalardan oluşan finalist araçlar, yeni nesil özellikleriyle dikkat çekerken, uzman jüri üyeleri tarafından detaylı analizlere tabi tutuldu.

Test sürecinin tamamlanmasının ardından şimdi gözler, 17 Haziran’da düzenlenecek törene çevrildi. Bu tarihte “Yılın Otomobili” unvanını kazanacak model kamuoyuna açıklanacak.

İŞTE FİNALE KALAN 7 GÜÇLÜ ADAY

Finalist araçlar, farklı kategorilerdeki başarıları ve yenilikçi teknolojileriyle öne çıkarken, yarışmanın sonucu için meraklı bekleyiş sürüyor.

Finale kalan otomobiller şunlar: