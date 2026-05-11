Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Türkiye’nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu! 3 ilçede konut fiyatları uçtu

KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 10:34
1
Türkiye’nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu! 3 ilçede konut fiyatları uçtu

Türkiye’de uzun durgunluk döneminin ardından konut piyasasında hareketlenme başladı. İnşaat maliyetlerindeki artışın da etkisiyle gayrimenkul fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, en pahalı ilçeler listesi dikkat çekti. 

Özellikle büyük şehirlerin prestijli bölgelerinde ortalama konut fiyatlarının 20 milyon TL’nin üzerine çıktığı görülürken, yatırımcıların odağı yeniden bu bölgelere kaydı.

İşte detaylar ve tüm rakamlar...

 

2
konut fiyatları

KONUT FİYATLARININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER 

Uzmanlar, sınırlı arsa stoğu ve yoğun talebin fiyat artışlarını desteklemeye devam ettiğini belirtiyor.

Türkiye'de ortalama konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler şöyle:

 

 

3
Türkiye’nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu! 3 ilçede konut fiyatları uçtu

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR — 8.815.905 TL

İZMİR / MENDERES — 8.887.458 TL

İZMİR / FOÇA — 9.001.916 TL

4
Türkiye’nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu! 3 ilçede konut fiyatları uçtu

İSTANBUL / ATAŞEHİR — 9.077.200 TL

ANTALYA / KONYAALTI — 10.020.915 TL

İZMİR / KARABURUN — 10.282.272 TL

 

5
Türkiye’nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu! 3 ilçede konut fiyatları uçtu

ANTALYA / KEMER — 11.899.102 TL

İSTANBUL / ÜSKÜDAR — 12.199.166 TL

İZMİR / NARLIDERE — 12.464.400 TL

6
Türkiye’nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu! 3 ilçede konut fiyatları uçtu

İSTANBUL / ADALAR — 13.230.080 TL

İSTANBUL / ŞİLE — 15.313.696 TL

İSTANBUL / BAKIRKÖY — 16.678.620 TL

7
Türkiye’nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu! 3 ilçede konut fiyatları uçtu

İZMİR / URLA — 18.451.825 TL

İSTANBUL / KADIKÖY — 19.058.400 TL

İZMİR / GÜZELBAHÇE — 19.240.896 TL

8
Türkiye’nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu! 3 ilçede konut fiyatları uçtu

ANTALYA / KAŞ — 19.345.991 TL

İZMİR / ÇEŞME — 19.681.040 TL

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ — 21.541.105 TL

9
istanbul konut fiyatları

İSTANBUL / SARIYER — 22.035.461 TL

İSTANBUL / BEYKOZ — 26.552.554 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.