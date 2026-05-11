Türkiye’nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu! 3 ilçede konut fiyatları uçtu

Türkiye’de uzun durgunluk döneminin ardından konut piyasasında hareketlenme başladı. İnşaat maliyetlerindeki artışın da etkisiyle gayrimenkul fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, en pahalı ilçeler listesi dikkat çekti.
Özellikle büyük şehirlerin prestijli bölgelerinde ortalama konut fiyatlarının 20 milyon TL’nin üzerine çıktığı görülürken, yatırımcıların odağı yeniden bu bölgelere kaydı.
İşte detaylar ve tüm rakamlar...
KONUT FİYATLARININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER
Uzmanlar, sınırlı arsa stoğu ve yoğun talebin fiyat artışlarını desteklemeye devam ettiğini belirtiyor.
Türkiye'de ortalama konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler şöyle:
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR — 8.815.905 TL
İZMİR / MENDERES — 8.887.458 TL
İZMİR / FOÇA — 9.001.916 TL
İSTANBUL / ATAŞEHİR — 9.077.200 TL
ANTALYA / KONYAALTI — 10.020.915 TL
İZMİR / KARABURUN — 10.282.272 TL
ANTALYA / KEMER — 11.899.102 TL
İSTANBUL / ÜSKÜDAR — 12.199.166 TL
İZMİR / NARLIDERE — 12.464.400 TL
İSTANBUL / ADALAR — 13.230.080 TL
İSTANBUL / ŞİLE — 15.313.696 TL
İSTANBUL / BAKIRKÖY — 16.678.620 TL
İZMİR / URLA — 18.451.825 TL
İSTANBUL / KADIKÖY — 19.058.400 TL
İZMİR / GÜZELBAHÇE — 19.240.896 TL
ANTALYA / KAŞ — 19.345.991 TL
İZMİR / ÇEŞME — 19.681.040 TL
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ — 21.541.105 TL
İSTANBUL / SARIYER — 22.035.461 TL
İSTANBUL / BEYKOZ — 26.552.554 TL