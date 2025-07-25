Türkiye’nin en ucuz otomobili zamlandı! İşte yeni fiyatı

Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları yeniden belirlendi. Özellikle elektrikli araçları merkeze alan düzenlemeyle, en düşük yüzde 10’luk vergi dilimi yüzde 25’e çıkarıldı. Bu artış, fiyatlarda yükselişlere yol açarken özellikle dilim sınırında kalan markalar için zam kaçınılmaz hale geldi.

CİTROEN E-C3 ARTIK DAHA PAHALI

Türkiye pazarına geçtiğimiz aylarda 1 milyon 149 bin 900 TL gibi iddialı bir fiyatla giriş yapan Citroen e-C3 de zamdan nasibini aldı. Şehir içi kullanım için uygun görülen bu kompakt modelin fiyatı, düzenlemenin ardından 1 milyon 300 bin TL’ye yükseldi. Aradaki fark tam 150 bin TL. Üstelik bir üst donanım seviyesinin fiyatı da 1 milyon 210 bin TL’den 1 milyon 376 bin TL’ye çıktı.

Diğer yandan e-C3 Aircross’un yeni fiyatı 1.5 milyon TL seviyesine dayandı. Daha önce 1 milyon 327 bin TL’den satılıyordu.