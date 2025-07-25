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 | İrem Çınar

Türkiye’nin en ucuz otomobili zamlandı! İşte yeni fiyatı

Citroen e-C3, Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili unvanını korusa da ÖTV düzenlemesiyle fiyatı bir gecede fırladı. Yeni liste fiyatı artık 1 milyon 300 bin TL.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 11:19

Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni düzenlemesi sonrası yeniden belirlendi. Özellikle elektrikli araçları merkeze alan düzenlemeyle, en düşük yüzde 10’luk vergi dilimi yüzde 25’e çıkarıldı. Bu artış, fiyatlarda yükselişlere yol açarken özellikle dilim sınırında kalan markalar için kaçınılmaz hale geldi.

Türkiye’nin en ucuz otomobili zamlandı! İşte yeni fiyatı

CİTROEN E-C3 ARTIK DAHA PAHALI

Türkiye pazarına geçtiğimiz aylarda 1 milyon 149 bin 900 TL gibi iddialı bir fiyatla giriş yapan Citroen e-C3 de zamdan nasibini aldı. Şehir içi kullanım için uygun görülen bu kompakt modelin fiyatı, düzenlemenin ardından 1 milyon 300 bin TL’ye yükseldi. Aradaki fark tam 150 bin TL. Üstelik bir üst donanım seviyesinin fiyatı da 1 milyon 210 bin TL’den 1 milyon 376 bin TL’ye çıktı.

Diğer yandan e-C3 Aircross’un yeni fiyatı 1.5 milyon TL seviyesine dayandı. Daha önce 1 milyon 327 bin TL’den satılıyordu.

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