Türkiye'nin en zengin 20 şehri belli oldu! Metropollerin zirvede olduğu liste yenilendi

28 Ekim 2024 11:35 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 11:36

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) FinTürk verilerinden edinilen bilgilere göre Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu. Metropollerin zirvede olduğu liste tekrar güncellendi. Türkiye'nin en zengin şehirleri listesinde sıralamada ilk 20 şehir merak edildi. İşte detaylar...

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Küresel ekonomideki inişli çıkışlı seyir, bölgesel gerilimler sonucu döviz ve enflasyon oranındaki olumsuz seviyeler vatandaşların yaşamını doğrudan etkiliyor. Bazı vatandaşlar kazandığı parayı veya birikimlerini farklı alanlara yatırımlar yaparak değerlendirmek istiyor. Şehirlerde ekonomideki durum gözetilerek farklı tasarruf tedbirleri uygulanabiliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) FinTürk verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye’nin en zengin şehirleri listesi yayınlandı.

METROPOLLER ZİRVEDE

BDDK tarafından yayımlanan son veriye göre başı çeken 3 metropolün ardından liste değişiyor. Birikimlerini farklı yollarla değerlendirmek isteyen vatandaşlar farklı mevduat hesaplarını kullanarak tasarrufta bulunuyor. İl il vatandaşların mevduat hesaplarındaki para miktarları listelendi. Türkiye'nin en zengin 20 şehri merak edildi.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 20 ŞEHRİ

İSTANBUL: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL

ANKARA: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL

İZMİR: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL

ANTALYA: 513 milyar 842 milyon 573 bin TL

BURSA: 442 milyar 526 milyon 694 bin TL

KOCAELİ: 319 milyar 80 milyon 233 bin TL

ADANA: 236 milyar 144 milyon 441 bin TL

MUĞLA: 211 milyar 376 milyon 926 TL

KONYA: 210 milyar 878 milyon 525 bin TL

MERSİN: 209 milyar 33 milyon 536 bin TL

GAZİANTEP: 194 milyar 182 milyon 765 TL

HATAY: 181 milyar 448 milyon 686 bin TL

KAYSERİ: 149 milyar 163 milyon 37 bin TL

BALIKESİR: 146 milyar 363 milyon 511 bin TL

AYDIN: 144 milyar 266 milyon 467 bin TL

DENİZLİ: 133 milyar 625 milyon 52 bin TL

MANİSA: 127 milyar 693 milyon 83 bin TL

TEKİRDAĞ: 126 milyar 950 milyon 976 bin TL

SAMSUN: 111 milyar 459 milyon 446 bin TL

ESKİŞEHİR: 106 milyar 970 milyon 258 bin TL