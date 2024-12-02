Türkiye'nin en zengin insanı taç değiştirdi! Liste alt üst oldu: Geçen yılın en zengini bu kez son sıradan girdi

02 Aralık 2024 11:04 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 12:00

Forbes Dergisi, Türkiye'nin en zengin iş insanlarının listesini duyurdu. 2024 yılının zenginleri belli oldu. Geçen yılın şampiyonu son sıraya düştü. Milyarderler kulübünde dengeler değişti. İşte Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı...

Türkiye​'nin en zengin isimleri listelendi. Forbes​ Dergisi, Türkiye'nin en zengin iş insanları listesinde en üst sıradan en dibe uzanan hikaye de belli oldu. Peki, bu yıl paylaşılan mevcut tabloda Türkiye'nin en zengini kim oldu? İşte Türkiye'nin milyarderler listesi.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İŞ İNSANLARI SIRALANDI

Forbes Dergisi, Türkiye'nin en zengin iş insanları listesinde mevcut tabloda yer alan değişim dikkat çekti.

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU LİSTEYE ZOR GİRDİ

Geçtiğimiz yıl 5.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olan İbrahim Erdemoğlu, yeni yılın listesine ancak son sıradan dahil olabildi. Sasa’nın patronu Erdemoğlu Türkiye’nin en zenginleri listesinde 1 numaradan son sıraya düştü.

SASA HİSSELERİ BÜYÜK DEĞER KAYBETTİ

Sasa hisselerindeki değer kaybı İbrahim Erdemoğlu'nu En Zenginler Listesi'nde son sıraya düşürdü. 2023 yılının başında 10 liraya ulaşan SASA polyester hisselerinin şimdilerde 4 liraya kadar geriledi.

EN ZENGİN TACINI MURAT ÜLKER TAKTI

Forbes listesinde bu yılın şampiyonu Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker oldu. 5.1 milyar dolarlık servetiyle en yakın rakibine 2 milyar dolarlık bir fark attı.

Listenin 2, 3 ve 5. sırasını Koç Holding üyeleri paylaştı.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 10 İŞ İNSANI

Murat Ülker (5.1 milyar dolar) İpek Kıraç (3.2 milyar dolar) Semahat Sevim Arsel (3.1 milyar dolar) Şaban Cemil Kazancı (3.1 milyar dolar) Mustafa Rahmi Koç (2.8 milyar dolar) Erman Ilıcak (2.6 milyar dolar) Hamdi Ulukaya (2.5 milyar dolar) Mehmet Sinan (2.4 milyar dolar) Ferit Faik Şahenk (2.2 milyar dolar) İbrahim Erdemoğlu (2.2 milyar dolar)