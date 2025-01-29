Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu! İşte dikkat çeken sıralama
Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi belli oldu. BDDK'nın yaptığı son güncellemeyle İstanbul zirvedeki yerini korurken bazı illerdeki mevduat artışları dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en zengin şehirleri ve mevduatlarında yer alan para miktarları…
Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi son güncellemesiyle dikkat çekti. Bazı şehirlerin listede sıralaması değişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), illerde yer alan mevduat hesaplarındaki tutarları güncelleyince Türkiye'nin en zengin şehirler listesinde bazı şehirler 7-8 kademe birden atladı.
TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN ŞEHİRLERİ
BDDK'nın 'İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri'nden yapılan derlemeyle mevduat tutarları açısından Türkiye'nin en zengin şehirleri merak edildi. Listede ilk ve son sırası değişmedi. İşte o iller:
1. İSTANBUL
7 trilyon 304 milyar 811 milyon 308 bin TL
2. ANKARA
2 trilyon 330 milyar 44 milyon 320 bin TL
3. İZMİR
930 milyar 601 milyon 644 bin TL
4. ANTALYA
561 milyar 784 milyon 582 bin TL
5. BURSA
444 milyar 709 milyon 87 bin TL
6. KOCAELİ
342 milyar 618 milyon 365 bin TL
7. ADANA
258 milyar 502 milyon 43 bin TL
8. MUĞLA
241 milyar 661 milyon 308 bin TL
9. KONYA
229 milyar 205 milyon 450 bin TL
10. MERSİN
226 milyar 511 milyon 814 bin TL
11. GAZİANTEP
199 milyar 964 milyon 473 bin TL
12. HATAY
180 milyar 629 milyon 198 bin TL
13. KAYSERİ
163 milyar 982 milyon 519 bin TL
14. BALIKESİR
163 milyar 931 milyon 671 bin TL
15. AYDIN
159 milyar 988 milyon 755 bin TL
16. DENİZLİ
142 milyar 918 milyon 119 bin TL
17. MANİSA
140 milyar 205 milyon 841 bin TL
18. TEKİRDAĞ
137 milyar 458 milyon 658 bin TL
19. SAMSUN
120 milyar 787 milyon 183 bin TL
20. ESKİŞEHİR
115 milyar 131 milyon 140 bin TL
21. SAKARYA
97 milyar 20 milyon 327 bin TL
22. TRABZON
96 milyar 681 milyon 561 bin TL
23. DİYARBAKIR
84 milyar 58 milyon 375 bin TL
24. KAHRAMANMARAŞ
82 milyar 885 milyon 342 bin TL
25. ÇANAKKALE
72 milyar 179 milyon 966 bin TL
26. MALATYA
64 milyar 764 milyon 422 bin TL
27. AFYONKARAHİSAR
62 milyar 969 milyon 491 bin TL
28. ZONGULDAK
61 milyar 854 milyon 915 bin TL
29. ŞANLIURFA
58 milyar 532 milyon 341 bin TL
30. ORDU
58 milyar 317 milyon 185 bin TL
31. KASTAMONU
57 milyar 196 milyon 662 bin TL
32. EDİRNE
56 milyar 884 milyon 239 bin TL
33. SİVAS
54 milyar 360 milyon 644 bin TL
34. AKSARAY
50 milyar 219 milyon 620 bin TL
35. ISPARTA
49 milyar 969 milyon 407 bin TL
36. ÇORUM
47 milyar 968 milyon 293 bin TL
37. UŞAK
46 milyar 414 milyon 754 bin TL
38. ELAZIĞ
45 milyar 454 milyon 530 bin TL
39. KIRKLARELİ
44 milyar 850 milyon 414 bin TL
40. GİRESUN
42 milyar 181 milyon 129 bin TL
41. YALOVA
41 milyar 82 milyon 805 bin TL
42. KÜTAHYA
39 milyar 840 milyon 448 bin TL
43. ADIYAMAN
36 milyar 905 milyon 488 bin TL
44. NEVŞEHİR
36 milyar 724 milyon 948 bin TL
45. ERZURUM
35 milyar 354 milyon 776 bin TL
46. RİZE
33 milyar 192 milyon 866 bin TL
47. YOZGAT
32 milyar 730 milyon 928 bin TL
48. TOKAT
31 milyar 921 milyon 812 bin TL
49. VAN
30 milyar 448 milyon 398 bin TL
50. BOLU
30 milyar 50 milyon 259 bin TL
51. BURDUR
29 milyar 747 milyon 571 bin TL
52. KARAMAN
28 milyar 746 milyon 684 bin TL
53. MARDİN
28 milyar 472 milyon 369 bin TL
54. OSMANİYE
28 milyar 192 milyon 246 bin TL
55. DÜZCE
27 milyar 693 milyon 134 bin TL
56. KIRŞEHİR
27 milyar 147 milyon 539 bin TL
57. KARABÜK
25 milyar 588 milyon 384 bin TL
58. NİĞDE
25 milyar 323 milyon 563 bin TL
59. BATMAN
24 milyar 262 milyon 844 bin TL
60. AMASYA
21 milyar 770 milyon 162 bin TL
61. ERZİNCAN
20 milyar 588 milyon 51 bin TL
62. BARTIN
19 milyar 834 milyon 391 bin TL
63. SİNOP
19 milyar 539 milyon 457 bin TL
64. BİLECİK
18 milyar 679 milyon 396 bin TL
65. KIRIKKALE
18 milyar 108 milyon 774 bin TL
66. ÇANKIRI
14 milyar 731 milyon 13 bin TL
67. ARTVİN
14 milyar 418 milyon 221 bin TL
68. BİNGÖL
13 milyar 985 milyon 667 bin TL
69. KARS
13 milyar 641 milyon 859 bin TL
70. AĞRI
12 milyar 752 milyon 925 bin TL
71. IĞDIR
12 milyar 84 milyon 997 bin TL
72. ŞIRNAK
11 milyar 982 milyon 168 bin TL
73. TUNCELİ
11 milyar 548 milyon 202 bin TL
74. SİİRT
10 milyar 984 milyon 85 bin TL
75. BİTLİS
10 milyar 170 milyon 427 bin TL
76. MUŞ
9 milyar 852 milyon 325 bin TL
77. GÜMÜŞHANE
8 milyar 961 milyon 987 bin TL
78. HAKKARİ
6 milyar 723 milyon 59 bin TL
79. KİLİS
6 milyar 460 milyon 479 bin TL
80. ARDAHAN
5 milyar 651 milyon 593 bin TL
81. BAYBURT
3 milyar 999 milyon 489 bin TL