SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

Mart 10, 2026 16:05
1
Türkiye’nin en zenginleri

2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinin açıklanmasıyla, Türkiye’nin en zengin isimleri belli oldu. Listede yer alan isimler arasında pandemi döneminde geliştirdikleri aşı ile gündemden düşmeyen BioNTech kurucularından Uğur Şahin’in yanı sıra Selçuk Bayraktar da yer aldı. İşte ayrıntılar...

2
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

İş dünyasının prestijli dergisi Forbes, 2026 Türk milyarderler listesini kamuoyu ile paylşatı. Merakla beklenne listede 43 isim yer alırken, özellikle ilk 20’de yer alan iş insanları dikkat çekti. Forbes’in Türkiye’nin en zenginleri listesinde yer alan iş insanlarının servetlerinin geçen yıla göre ciddi şekilde büyüdüğü gözlemlenirken, tüm isimlerin toplam serveti ise 106 milyar dolara ulaştı.

3
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

2026 FORBES TÜRK DOLAR MİLYARDERLERİ LİSTESİ

1-Hamdi Ulukaya: 13.5 milyar dolar

4
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

2- Murat Ülker: 5.3 milyar dolar

5
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

3- Şaban Cemil Kazancı: 4.9 milyar dolar

6
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

4- Eren Özmen: 4.9 milyar dolar

7
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

5- Fatih Özmen: 4.7 milyar dolar

8
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

6- Uğur Şahin: 4.7 milyar dolar

9
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

7- Erman Ilıcak: 3.8 milyar dolar

10
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

8- Ferit Faik Şahenk: 3.2 milyar dolar

11
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

9- Filiz Şahenk: 2.9 milyar dolar

12
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

10- Feridun Geçgel: 2.7 milyar dolar

13
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

11- İpek Kıraç: 2.7 milyar dolar

14
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

12- Semahat Sevim Arsel: 2.7 milyar dolar

15
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

13- Selçuk Bayraktar: 2.7 milyar dolar

16
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

14: Mustafa Rahmi Koç: 2.6 milyar dolar

17
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

15: Mehmet Sinan Tara: 2.5 milyar dolar

18
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

16: Haluk Bayraktar: 2.4 milyar dolar

19
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

17: Ahmet Çalık: 2.3 milyar dolar

20
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

18: Mustafa Küçük: 2.2 milyar dolar

21
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

19: Mehmet Ali Aydınlar: 2.1 milyar dolar

22
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

20: Şefik Yılmaz Dizdar: 2 milyar dolar

23
Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

FORBES'UN LİSTESİNDE YER ALAN DİĞER TÜRK DOLAR MİLYARDERLERİ 

  • Hüsnü Özyeğin - 2 milyar dolar
  • Sezai Bacaksız - 2 milyar dolar
  • Nihat Özdemir - 2 milyar dolar
  • Hamdi Akın ve ailesi - 1,8 milyar dolar
  • Bülent Eczacıbaşı - 1,6 milyar dolar
  • Deniz Şahenk - 1,6 milyar dolar
  • Turgay Ciner - 1,5 milyar dolar
  • Kazım Türker - 1,3 milyar dolar
  • Faruk Eczacıbaşı - 1,3 milyar dolar
  • Emre Tezmen - 1,3 milyar dolar
  • İbrahim Erdemoğlu - 1,2 milyar dolar
  • Mustafa Latif Topbaş - 1,2 milyar dolar
  • Ceyda Lale Tara - 1,2 milyar dolar
  • Yasemin Zeynep Keyman - 1,2 milyar dolar
  • Leyla Tara Suyabatmaz - 1,2 milyar dolar
  • Vildan Gülçelik - 1,1 milyar dolar
  • Mehmet Kazancı - 1,1 milyar dolar
  • Ahmed Afif Topbaş - 1,1 milyar dolar
  • Ali Erdemoğlu - 1,1 milyar dolar
  • Oğuz Tezmen - 1,1 milyar dolar
  • Murat Vargı - 1 milyar dolar
  • Aydın Doğan - 1 milyar dolar
  • Tülay Kazancı - 1 milyar dolar

