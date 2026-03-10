Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinin açıklanmasıyla, Türkiye’nin en zengin isimleri belli oldu. Listede yer alan isimler arasında pandemi döneminde geliştirdikleri aşı ile gündemden düşmeyen BioNTech kurucularından Uğur Şahin’in yanı sıra Selçuk Bayraktar da yer aldı. İşte ayrıntılar...
İş dünyasının prestijli dergisi Forbes, 2026 Türk milyarderler listesini kamuoyu ile paylşatı. Merakla beklenne listede 43 isim yer alırken, özellikle ilk 20’de yer alan iş insanları dikkat çekti. Forbes’in Türkiye’nin en zenginleri listesinde yer alan iş insanlarının servetlerinin geçen yıla göre ciddi şekilde büyüdüğü gözlemlenirken, tüm isimlerin toplam serveti ise 106 milyar dolara ulaştı.
1-Hamdi Ulukaya: 13.5 milyar dolar
2- Murat Ülker: 5.3 milyar dolar
3- Şaban Cemil Kazancı: 4.9 milyar dolar
4- Eren Özmen: 4.9 milyar dolar
5- Fatih Özmen: 4.7 milyar dolar
6- Uğur Şahin: 4.7 milyar dolar
7- Erman Ilıcak: 3.8 milyar dolar
8- Ferit Faik Şahenk: 3.2 milyar dolar
9- Filiz Şahenk: 2.9 milyar dolar
10- Feridun Geçgel: 2.7 milyar dolar
11- İpek Kıraç: 2.7 milyar dolar
12- Semahat Sevim Arsel: 2.7 milyar dolar
13- Selçuk Bayraktar: 2.7 milyar dolar
14: Mustafa Rahmi Koç: 2.6 milyar dolar
15: Mehmet Sinan Tara: 2.5 milyar dolar
16: Haluk Bayraktar: 2.4 milyar dolar
17: Ahmet Çalık: 2.3 milyar dolar
18: Mustafa Küçük: 2.2 milyar dolar
19: Mehmet Ali Aydınlar: 2.1 milyar dolar
20: Şefik Yılmaz Dizdar: 2 milyar dolar