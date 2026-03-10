Türkiye’nin en zenginleri açıklandı! 2026 Forbes Türk dolar milyarderleri listesinde ilk 20’de sıralama dikkat çekti

İş dünyasının prestijli dergisi Forbes, 2026 Türk milyarderler listesini kamuoyu ile paylşatı. Merakla beklenne listede 43 isim yer alırken, özellikle ilk 20’de yer alan iş insanları dikkat çekti. Forbes’in Türkiye’nin en zenginleri listesinde yer alan iş insanlarının servetlerinin geçen yıla göre ciddi şekilde büyüdüğü gözlemlenirken, tüm isimlerin toplam serveti ise 106 milyar dolara ulaştı.