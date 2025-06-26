Türkiye’nin en zenginleri açıklandı: Zirve değişmedi: Listedeki yeni isimler dikkat çekti

Dünyanın en büyük ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin dolar milyarderlerini açıkladı. Liste genişledi, zirve değişmedi. Bu yıl milyarder sayısı 30’a yükselirken, listeye katılan yeni isimler dikkat çekti. Ancak listenin ilk sırasındaki isim yerini korudu.
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye’deki dolar milyarderlerine ilişkin güncel listesini yayımladı. 30 kişiden oluşan listede, zirvede bu yıl da değişiklik olmadı. 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker listenin zirvesinde yer almayı sürdürdü. Ülker’i, 4,4 milyar dolarla enerji sektörünün önde gelen isimlerinden Şaban Cemil Kazancı, ardından da 3 milyar dolarlık servetiyle inşaat ve sanayi alanında faaliyet gösteren Erman Ilıcak izledi.
Bu yılki listede dikkat çeken en önemli gelişmelerden biri, teknoloji, enerji ve sanayi sektörlerinden yükselen yeni milyarderler oldu.
Forbes listesine göre Türkiye'nin en zengin 30 kişisi ve tahmini servetleri şöyle sıralandı:
Murat Ülker – 5,3 milyar dolar
Şaban Cemil Kazancı – 4,4 milyar dolar
Erman Ilıcak – 3 milyar dolar
Ferit Faik Şahenk – 2,7 milyar dolar
Mehmet Sinan Tara – 2,6 milyar dolar
İpek Kıraç – 2,6 milyar dolar
Semahat Sevim Arsel – 2,5 milyar dolar
Filiz Şahenk – 2,5 milyar dolar
Mustafa Rahmi Koç – 2,2 milyar dolar
Ali Metin Kazancı – 2,1 milyar dolar
Nihat Özdemir – 1,8 milyar dolar
Mustafa Küçük – 1,8 milyar dolar
Sezai Bacaksız – 1,8 milyar dolar
Selçuk Bayraktar – 1,8 milyar dolar
Feridun Geçgel – 1,8 milyar dolar
Şefik Yılmaz Dizdar – 1,7 milyar dolar
Hamdi Akın – 1,6 milyar dolar
Haluk Bayraktar – 1,6 milyar dolar
İbrahim Erdemoğlu – 1,6 milyar dolar
Ahmet Çalık – 1,5 milyar dolar
Mehmet Ali Aydınlar – 1,4 milyar dolar
Deniz Şahenk – 1,4 milyar dolar
Kazım Türker – 1,4 milyar dolar
Bülent Eczacıbaşı – 1,2 milyar dolar
Aydın Doğan – 1,2 milyar dolar
Hüsnü Özyeğin – 1,1 milyar dolar
Faruk Eczacıbaşı – 1 milyar dolar
Murat Vargı – 1 milyar dolar
Ali Sabancı – 1 milyar dolar