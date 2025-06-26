Türkiye’nin en zenginleri açıklandı: Zirve değişmedi: Listedeki yeni isimler dikkat çekti

Dünyanın en büyük ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin dolar milyarderlerini açıkladı. Liste genişledi, zirve değişmedi. Bu yıl milyarder sayısı 30’a yükselirken, listeye katılan yeni isimler dikkat çekti. Ancak listenin ilk sırasındaki isim yerini korudu.

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye’deki dolar milyarderlerine ilişkin güncel listesini yayımladı. 30 kişiden oluşan listede, zirvede bu yıl da değişiklik olmadı. 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker listenin zirvesinde yer almayı sürdürdü. Ülker’i, 4,4 milyar dolarla enerji sektörünün önde gelen isimlerinden Şaban Cemil Kazancı, ardından da 3 milyar dolarlık servetiyle inşaat ve sanayi alanında faaliyet gösteren Erman Ilıcak izledi.

TEKNOLOJİ VE ENERJİDEN GELENLER ÖNE ÇIKTI

Bu yılki listede dikkat çeken en önemli gelişmelerden biri, teknoloji, enerji ve sanayi sektörlerinden yükselen yeni milyarderler oldu.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN 30 İSMİ

Forbes listesine göre Türkiye'nin en zengin 30 kişisi ve tahmini servetleri şöyle sıralandı:

Murat Ülker – 5,3 milyar dolar

Şaban Cemil Kazancı – 4,4 milyar dolar

Erman Ilıcak – 3 milyar dolar

Ferit Faik Şahenk – 2,7 milyar dolar

Mehmet Sinan Tara – 2,6 milyar dolar

İpek Kıraç – 2,6 milyar dolar

Semahat Sevim Arsel – 2,5 milyar dolar

Filiz Şahenk – 2,5 milyar dolar

Mustafa Rahmi Koç – 2,2 milyar dolar

Ali Metin Kazancı – 2,1 milyar dolar

Nihat Özdemir – 1,8 milyar dolar

Mustafa Küçük – 1,8 milyar dolar

Sezai Bacaksız – 1,8 milyar dolar

Selçuk Bayraktar – 1,8 milyar dolar

Feridun Geçgel – 1,8 milyar dolar

Şefik Yılmaz Dizdar – 1,7 milyar dolar

Hamdi Akın – 1,6 milyar dolar

Haluk Bayraktar – 1,6 milyar dolar

İbrahim Erdemoğlu – 1,6 milyar dolar

Ahmet Çalık – 1,5 milyar dolar

Mehmet Ali Aydınlar – 1,4 milyar dolar

Deniz Şahenk – 1,4 milyar dolar

Kazım Türker – 1,4 milyar dolar

Bülent Eczacıbaşı – 1,2 milyar dolar

Aydın Doğan – 1,2 milyar dolar

Hüsnü Özyeğin – 1,1 milyar dolar

Faruk Eczacıbaşı – 1 milyar dolar

Murat Vargı – 1 milyar dolar

Ali Sabancı – 1 milyar dolar