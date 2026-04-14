Türkiye’nin en zenginleri listesi güncellendi! İşte Forbes tarafından açıklanan en zengin 10 iş insanı

Türkiye’nin en zenginleri listesi, iş dünyasının en prestijli platformlarından olan Forbes tarafından güncellendi. Listede en zengin iş insanının sıralamasının yanı sıra sahip oldukları servetler de dikkat çekti. İşte görenlerin çenesini yoracak o meşhur liste.
Forbes tarafından açıklanan en zengin 10 iş insanı listesinde birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Listenin zirvesindeki isim 5.3 milyar dolarlık servetiyle dikkatleri üzerine çekerken, Selçuk Bayraktar’ın yeni dahil olduğu Türkiye’nin en zenginleri listesindeki sıralaması ise en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. İşte Forbes tarafından açıklanan en zengin 10 iş insanı listesinin ayrıntıları…
1- Murat Ülker
Yaklaşık serveti 5.3 milyar dolar
2- Şaban Cemil Kazancı
Yaklaşık serveti 5.2 milyar dolar
3- Erman Ilıcak
Yaklaşık serveti 3.8 milyar dolar
4- Ferit Faik Şahenk
Yaklaşık serveti 3.1 milyar dolar
5- Semahat Sevim Arsel
Yaklaşık serveti 3 milyar dolar
6- Feridun Geçgel
Yaklaşık serveti 2.9 milyar dolar
7- Filiz Şahenk
Yaklaşık serveti 2.9 milyar dolar
8- Selçuk Bayraktar
Yaklaşık serveti 2.7 milyar dolar
9- Mustafa Rahmi Koç
Yaklaşık serveti 2.6 milyar dolar
10- Mehmet Sinan Tara
Yaklaşık serveti 2.6 milyar dolar