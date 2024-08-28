Türkiye'nin enerji ithalatı temmuzda yüzde 5,6 arttı

28 Ağustos 2024 10:59 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:12

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar bu yılın temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre arttı. Tutar, yüzde 5,6 artarak 5 milyar 300 milyon 919 bin dolar oldu.

GEÇİCİ VERİLER BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistikleri de belli oldu. Buna göre, temmuz ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 804 milyon 876 bin dolar olarak hesaplandı.

İTHALAT TUTARI YÜZDE 5,6 ARTTI

Bu tutarın 5 milyar 300 milyon 919 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Bu rakam Temmuz 2023'te 5 milyar 17 milyon 647 bin dolar olarak kaydedildi. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 5,6 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 8,2 artarak 2 milyon 615 bin 90 tona yükseldi.