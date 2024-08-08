Türkiye’nin gökyüzüne açılan 58. kapısı! Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış tarihi belli oldu

08 Ağustos 2024 15:23 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:23

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın Türkiye’nin gökyüzüne açılan 58. kapısı olarak adını tarihe yazdıracağını söyledi. Uraloğlu havalimanın 10 Ağustos saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirdi.

TARIM VE TEKNOLOJİ BİR ARAYA GELDİ

Yılda 8 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre gövde genişliğine sahip en geniş gövdeli uçaklarında iniş yapabileceği ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Çukurova Uluslararası Havalimanımız; ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi ve pamuk motifleri ile süslü mimarisiyle tarım ve teknolojiyi bir araya getiriyor.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın Türkiye’nin sivil havacılık alanında gökyüzüne açılan 58. kapısı olacağını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sadece bu yılın başından bu yana; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Bakırköy Sahil Kirazlı Metrosu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu, Yusufeli Merkez Viyadüğü gibi dev ulaşım projelerinin hizmete açıldığını ve Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın başarıyla uzaya fırlatıldığını söyledi.

214 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 34,5 milyon olan iç ve dış hat yolcu sayısının 2023 yılı sonunda 214 milyonu aştığını ve Türk semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçtiğini hatırlatarak, “Bu yıl temmuz sonu itibariyle yani ilk 7 ay içerisinde; havayolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772’ye ulaştı.

Yıl sonunda da 230 milyon üstünde yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz. 2002’den bu yana aktif havalimanı sayımızı, açacağımız Çukurova Uluslararası Havalimanıyla birlikte 26’dan 58’e çıkarıyoruz.” dedi.

AKTİF HAVALİMANI SAYISI 61’E ÇIKACAK

Uraloğlu, 2053 hedefleri kapsamında da yapımları devam eden Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat Havalimanları ile yapımını planlanan Karaman Havalimanıyla aktif havalimanı sayısını 61’e çıkaracaklarının altını çizerek şöyle konuştu:

“Türk Bayrağının yeni taşıyıcısı, dünyaya açılan yeni kapımız Çukurova Uluslararası Havalimanımız; ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova’nın eşsiz lezzetteki narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile süslü mimarisiyle tarım ve teknolojiyi bir araya getirerek; Çukurova bölgesinin yöresel kültürünü de yansıtan ve bölgeye yakışan muhteşem bir eser oldu.”

5 MİLYON KİŞİYE HİZMET EDECEK

Yılda 8 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre gövde genişliğine sahip en geniş gövdeli uçaklarında iniş yapabileceği ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacağını belirten Uraloğlu, “Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek, Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacaktır. Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına da katkı sağlayacaktır.”