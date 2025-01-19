Türkiye'nin ihracatını en fazla artırdığı ülke belli oldu

19 Ocak 2025 14:30 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 14:32

Türkiye'nin geçen yıl ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülke 1 milyar 256 milyon dolarla ABD oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin geçen yıl ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülke ABD oldu.

İHRACAT ARTIŞINDA ABD İL SIRADA

İhracat artışında ABD'yi, 1 milyar 254 milyon dolarla Birleşik Krallık,

997,9 milyon dolarla Romanya,

958,8 milyon dolarla Irak,

879,2 milyon dolarla İtalya takip etti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ülkeler ise şöyle;

Almanya,

ABD,

Birleşik Krallık,

İtalya,

Irak oldu.

Geçen yıl Almanya'ya 18,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri 2024'te 1,5 milyar dolarla ABD'ye en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olurken;

1,2 milyar dolarla otomotiv endüstrisi,

856 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon,

784,3 milyon dolarla halı,

774,1 milyon dolarla elektrik ve elektronik onu izledi.

Sektörlerin ABD'ye ihracat artışında da kimyevi maddeler ve mamulleri zirvede yer aldı.

İL BAZINDA EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL'DA

İl bazında bakıldığında 2024'te ABD'ye en fazla ihracatı 4,7 milyar dolarla İstanbul gerçekleştirdi.