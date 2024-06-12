Türkiye'nin ilk obüs ihracatı: 18 adet BORAN Bangladeş'e gidiyor

12 Haziran 2024 12:57 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 12:58

İnsansız hava araçları, insansız kara araçları ve savaş uçaklarıyla dünya pazarında büyük ilgi gören Türk savunma sanayi şirketleri akıllı mühimmat, obüs, tüfek gibi projeleriyle de dev üretimlere imza atıyor.

Bayraktar TB2’nin ihracatı, KAAN’ın uçuşu sonrası Türk savunma sanayisi askeri teknolojilerin her alanında dünya gündemine gelmeyi başardı. İhracatlarına yenisini ekleyen Türkiye Cumhuriyeti ilk obüsünü gönderiyor.

İLK OBÜS İHRACATI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçları kapsamında tamamen yerli imkanlarla geliştirilen Havadan Taşınabilir 105 mm Hafif Çekili Obüs BORAN Bangladeş'e ihraç edildi.

SEVKİYAT ÖNCESİ TESTLERİ TAMAMLANDI

Bangladeş’e ihraç edilen 105mm BORAN Havadan Taşınabilir Obüsü’nün kabul faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Bangladeş, 18 adet BORAN tedarik etti.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen BORAN’ın, Karapınar Atış Alanında yapılan “Sevkiyat Öncesi Test ve Muayene İşlemleri” başarıyla tamamlandı.

MKE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs, komando ve piyade birliklerinin harekat ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldı.