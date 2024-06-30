Türkiye'nin İsrail'e petrol satışı tartışmasıyla ilgili BOTAŞ'tan açıklama geldi

30 Haziran 2024 20:36 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 20:38

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam sonrası Türkiye her tür ilişkileri sonlandırma kararı almıştı. Ancak bazı kesimlerden Türkiye'nin el altından petrol satışı yaptığıyla ilgili iddialar sürüyor. Bunun üzerine BOTAŞ bu konuya ilişkin açıklık getirdi.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi, mesajında 'BOTAŞ'ın ham petrolün satışı ve ticaretine ilişkin herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.' dedi.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), İsrail’e petrol ihraç edildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, İsrail'e petrol ihraç edildiği yönündeki asılsız iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, "BOTAŞ tarafından İsrail'e petrol ihraç edildiği yönündeki asılsız iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. BOTAŞ'ın ham petrolün satışı ve ticaretine ilişkin herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.