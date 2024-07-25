Türkiye'nin kapasite kullanım oranı Temmuz ayında hafif düştü

25 Temmuz 2024 11:54 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 11:57

Kapasite kullanım oranı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,3 puan düştü.

Verilere göre, ayda en yüksek kullanım oranı yüzde 76 ile yatırım mallarında, en düşük kullanım oranı ise yüzde 72,7 ile tüketim malları ile dayanıksız tüketim mallarında gerçekleşti.

KAPASİTE KULLANIM ORANI DÜŞTÜ

Türkiye Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü yayımladığı anket sonuçlarına göre, Türkiye imalat sanayi kapasite kullanım oranı temmuzda hazirana kıyasla 0,3 puanlık hafif bir düşüşle yüzde 75,9'a geriledi.

Sektörlere göre kapasite kullanımında en yüksek oran %83 ile ağaç ürünleri imalatında, en düşük oran ise %61,7 ile deri ürünleri imalatında gerçekleşti.

Kapasite kullanım oranı rakamları, imalat sanayinde faaliyet gösteren yerel birimlerde yapılan iş eğilimleri anketine verilen cevaplara dayanıyor.

Türkiye Merkez Bankası, bu ay ankete 1.778 şirketin yanıt verdiğini, verilerin bankanın görüş ve tahminlerini yansıtmadığını belirtti.