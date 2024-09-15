Türkiye'nin köklü otobüs firması iflas etti! 61 yıl önce kurulmuştu

15 Eylül 2024 10:30 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 10:46

Türkiye’de 61 yıl önce kurulan ünlü otobüs firması iflas etti ve piyasadan çekildi. Kurucu sahibinin vefatı sonrası düşüşe geçen firma kapısına kilit vurmak zorunda kaldı.

Türkiye’deki otobüs taşımacılığı sektörünün en köklü temsilcilerinden biri olan Hakiki Koç Turizm, iflas etti. Ege Bölgesi ağırlıklı olmak üzere sürdürdüğü 61 yıl hizmet veren şirket ekonomik kriz ve piyasanın rekabet koşullarına uyum sağlayamayarak faaliyetlerini durdurdu.

HAKİKİ KOÇ NEDEN İFLAS ETTİ?

Hakiki Koç firması, 1963 yılında İzmir merkezli olarak kuruldu. Önceleri yurt içi faaliyet gösteren şirket zamanla uluslararası seferler de düzenlemeye başladı. Adını Türkiye'nin sektöründeki en önemli markaları arasına yazdıran Hakiki Koç, kurucusu Mehmet Niyazoğlu'nun vefatı sonrası duraklama dönemine girdi. Sektördeki rekabet gücünü her geçen gün yitiren firma ve yönetimsel sorunlarla boğuşan firma ekonomik kriz dönemini de iyi yönetemeyince kaçınılmaz sonla iflas bayrağı açtı.

HAC SEFERLERİ BİLE DÜZENLEMİŞTİ

1960 model Mercedes otobüs filosuyla başta İzmir olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi büyük şehirlere sefer hizmeti veren Hakiki Koç, sonraları Yunanistan, Bulgaristan, Almanya ve Belçika gibi ülkelere de sefer düzenledi. 1968-1978 yılları arasında hacı adaylarını Suudi Arabistan'a da taşıyan firma başarısını geleceğe taşıyamayınca kapısına kilit vurmak zorunda kaldı.