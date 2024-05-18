Türkiye’nin kredi notu ‘durağan’dan ‘pozitif’e çıkarıldı

18 May 2024 15:15 - Güncelleme : 18 May 2024 15:18

CI Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti ve görünümünü yukarı yönlü revize etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu CI Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönlü revize etti.

CI Ratings'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uzun ve kısa dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notları "B" olarak teyit etti.

Kredi notunun görünümü "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı.