Türkiye’nin kredi notu ‘durağan’dan ‘pozitif’e çıkarıldı
Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Foreks
18 May 2024 15:15 - Güncelleme : 18 May 2024 15:18
Türkiye’nin kredi notunun görünümü ‘pozitife’ çıkarıldı. CI Ratings Türkiye için kredi notu değerlendirmesini yukarı yönlü revize etti.
CI Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti ve görünümünü yukarı yönlü revize etti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu CI Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönlü revize etti.
CI Ratings'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uzun ve kısa dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notları "B" olarak teyit etti.
Kredi notunun görünümü "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı.
Kaynak: Foreks