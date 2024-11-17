Türkiye'nin kredi notu yükseldi! Rezervlerde ve büyümede iyileşme beklentisi

17 Kasım 2024 10:09 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 10:11

Capital Intelligence, Türkiye’nin kredi notu için olası yükseliş ve düşüş senaryolarını da açıkladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence Ratings (CI), Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Ancak yatırımcı güveninde düşüş, veya döviz kurunda ciddi bir bozulma yaşanması halinde notların yeniden düşürülebileceği aktarıldı.

Türkiye​'nin kredi notu​ yükseltildi. Görünüm durağan olarak revize edildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence Ratings (CI), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "BB-"ye yükseltti.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNDA İYİLEŞME

Capital Intelligence Ratings (CI Ratings veya CI) Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para notunu (LT FCR) ve yerel para notunu (LT LCR) 'B'den 'BB-'ye yükselttiğini duyurdu.

Aynı zamanda CI Ratings, kısa vadeli (ST) FCR ve ST LCR'yi 'B' olarak teyit etti. Notların görünümü pozitiften durağana revize edildi.

Kısa dönem notları ise "B" olarak sabit bırakıldı.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Kuruluş, Türkiye ekonomisinin 2024-2026 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 3 büyüme kaydetmesini bekliyor.

YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞ SENARYOLARI

CI, Türkiye'nin notu ile ilgili "yükseliş ve düşüş" senaryoları da yazdı.

Buna göre, mali ve parasal politikalar arasındaki koordinasyon daha da iyileşirse ve enflasyonda öngörülenden daha hızlı bir düşüş ve makroekonomik ve döviz kuru istikrarının kalıcı bir şekilde yeniden sağlanmasıyla sonuçlanırsa, notların yükseltilebileceği ifade edildi.

Ancak yatırımcı güveni önemli ölçüde kötüleşirse veya hükümet alışılmadık ekonomik ve parasal politikalara dönerse ve ülkenin kısa vadeli dış likidite pozisyonu tehlikeye girerse, görünüm önümüzdeki 12 ay içinde "negatif" olarak revize edilebilir.