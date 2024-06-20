Türkiye'nin küresel yatırımdan aldığı pay belli oldu

20 Haziran 2024 16:47 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 16:53

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) raporunda 2023'te küresel uluslararası doğrudan yatırım (UDY) hacminin yüzde 2'lik bir düşüşle 1,33 trilyon dolara gerileyeceği ifade edildi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nden (YASED) yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından bugün yayımlanan Dünya Yatırım Raporu 2024'e ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

2024 ZOR BİR YIL OLACAK

Raporda, 2023 yılındaki küresel UDY hacminin 1,36 trilyon dolardan yüzde 2'lik bir düşüşle 1,33 trilyon dolara gerilediğine işaret edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yatırımların diğer ülkelere aktarımına aracılık eden Avrupa ülkelerindeki UDY akışları dışarıda bırakıldığında, küresel UDY akışındaki gerilemenin yüzde 10'un üzerinde gerçekleştiğine vurgu yapılan raporda, proje finansmanında gerçekleşen gerilemenin özellikle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasının üzerinde de önemli bir risk oluşturduğu vurgulanıyor.

2024 yılının zor bir yıl olacağı ifade edilen raporda, finansman olanaklarının gelişmesi ve yatırımları kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların olumlu sonuçlar vermesi halinde yılın geri kalanında sınırlı bir iyileşme gözlemlenebileceğine işaret ediliyor.

Rapor verilerine göre Türkiye'nin 2023 yılındaki UDY akışlarından aldığı pay bir önceki yıla göre yüzde 1'den yüzde 0,8 düzeyine gerilemiş durumda. Türkiye'nin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile birlikte bölgesinde geçen yıla oranla daha fazla UDY projesi çektiği ifade edilen raporda, Türkiye'nin Batı ve Orta Asya'da en fazla sayıda imalat sanayisi projesi çeken ülke olduğuna işaret ediliyor."