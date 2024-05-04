Türkiye'nin LNG ihracatında yeni dönem!

04 May 2024 17:02 - Güncelleme : 04 May 2024 17:07

Benzinde ve motorinde fiyatlar değişiyor, akaryakıta bu kez de indirim geliyor

Benzinde ve motorinde fiyatlar değişiyor, akaryakıta bu kez de indirim geliyor

Enerji alanın yapılacak düzenlemeler 2 Mayıs’ta TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar Arslan, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DOĞAL GAZ İTHALATININ YÜZDE 30’U LNG

Arslan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) raporlarına göre, Türkiye'nin geçen yıl 50,5 milyar metreküp doğal gaz ithal ettiğini belirterek, bunun yaklaşık yüzde 30'unun LNG formatında olduğuna dikkati çekti. Son on yıllık dönemde Türkiye'nin ithal ettiği doğal gazda LNG'nin payının yüzde 15'ten yüzde 30'a yükseldiğini kaydeden Arslan, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde küresel piyasalardaki LNG yatırımları ile ortaya çıkması olası LNG fırsatları ile bu oranın yüzde 40’a kadar çıkacağını tahmin ediyoruz. 2025-2027 arasında Türkiye’nin yıllık 36,15 milyar metreküplük boru gazı kontratı sona erecek.

Doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması amacıyla mevcut boru gazı anlaşmalarının yenilenmesi için uygun bir zemin oluşacağını düşünüyorum. Buna ek olarak, yeni LNG kontratları ve özellikle artan spot LNG altyapı kapasitesi ile anlık, ucuz LNG kaynakları Türkiye tarafından tedarik edilecektir."

LNG TİCARETİNİN ÖNÜ AÇILDI

Arslan, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda 2 Mayıs'ta kabul edildiğini anımsatarak, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'na "sıvılaştırma" tanımı eklendiğinin altını çizdi.

Söz konusu tanımın eklenmesiyle Türkiye'nin başta komşu ülkelerle olmak üzere Avrupa ülkelerine LNG ticaretinin önünün açıldığını vurgulayan Arslan, "Kanun değişikliği ile Türkiye’nin ithal ettiği doğal gazı veya keşifler sonucu üretilen yerli gazı sıvılaştırarak ülkelere ihraç etmesi hedefleniyor." dedi.

EN FAZLA İHRAÇ BULGARİSTAN’A

Arslan, Sakarya Doğal Gaz Sahası'nın üretime geçmesiyle Türkiye'nin 350-400 milyon metreküp seviyesinde olan doğal gaz üretim kapasitesini 800-850 milyon metreküpe çıkardığını ifade etti. Türkiye'nin geçen yıl 900 milyon metreküp doğal gaz ihraç ettiğini belirten Arslan, Bulgaristan'ın 370 milyon metreküple en fazla doğal gaz ihraç edilen ülke olduğunu kaydetti.

Arslan, Türkiye'nin konum itibarıyla doğal gazda arz-talep köprüsünün tam merkezinde yer aldığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle Rusya ve Azerbaycan'da ortaya çıkabilecek üretim fazlası doğal gazı ithal edecek ülkelere en hızlı ulaştıracak konumdayız. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin mevcut ithalat kontratları ve buna ek olarak doğal gaz keşif sahalarındaki üretim kapasitesinin artması ve Akdeniz ile Karadeniz'de olası yeni keşiflerden gelecek doğal gazı sıvılaştırması ile başta Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere komşuları ile ticaret imkanının geliştirilebileceğini düşünüyorum."