Türkiye'nin LPG ithalatı haziranda yüzde 20,22 azaldı

29 Ağustos 2024 12:21 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:30

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Türkiye'nin haziran ayına ilişkin LPG ithalat verilerini açıkladı. Buna göre, LPG ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,22 azalarak 307 bin 571 ton oldu.

EN İTHALAT YAPILAN ÜLKELER BELLİ OLDU

Aynı dönemde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 74,13 artarak 26 bin 763 tona ulaştı. EPDK verilerine göre, Cezayir, Rusya, ABD, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Gürcistan'dan ithalat yapıldı.

İhracat ise Lübnan, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya ve Almanya'ya yapıldı.

OTOGAZ BİRİNCİ SIRADA

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 12,11 artarak 75 bin 91 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince haziranda geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 389 bin 749 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 84,60 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,54 ile tüplü LPG ve yüzde 1,86 ile dökme LPG satışları izledi.