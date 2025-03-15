Türkiye’nin makine ihracatı ocak-şubat döneminde düştü

Türkiye’nin makine ihracatı 2025’e 4,3 milyar dolarla giriş yaptı, ancak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3’lük bir düşüş yaşandı. Ocak-Şubat aylarında sektörde ihracat miktar bazında yüzde 8,8, değer bazında ise yüzde 5,8 geriledi.

2025 yılı şubat ayında sektörün ihracatında önemli bir düşüş görüldü. Değer bazında yüzde 5,8, miktar bazında ise yüzde 11,6’lık bir gerileme yaşandı. Yıllıklandırılmış verilere göre, makine ihracatındaki azalma toplamda yüzde 1,8’de kalırken, yıllık ihracat 24 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD VE RUSYA’DAKİ DÜŞÜŞLER VE AB PAZARI

Almanya’daki ekonomik durgunluğun etkisiyle birlikte, ABD pazarındaki ithalat yaklaşımındaki değişiklik, Türk makine ihracatını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. ABD ve Rusya’ya yapılan ihracatta sırasıyla yüzde 14,3 ve yüzde 20’nin üzerinde azalma görülürken, Rusya’ya yapılan ihracat aylık 100 milyon doların altına düştü. Öte yandan, İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, Polonya ve Romanya gibi ülkelerde ihracat artışları dikkat çekti.

İHRACATTA EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN ÜRÜN GRUPLARI

Türbin, turbojet ve hidrolik sistemler, tekstil makineleri, ambalaj makineleri ve içten yanmalı motor ve aksamları gibi ürün gruplarında ihracat artışları yaşandı. Bu gruplarda yüzde 10’un üzerinde bir artış kaydedildi. Ancak, deri işleme makineleri, hadde ve döküm makineleri ile inşaat ve madencilik makinelerinde yüzde 20’nin üzerinde bir düşüş yaşandı.