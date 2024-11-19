Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu açığı geriledi

19 Kasım 2024 13:35 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 13:43

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda eksi 318,6 milyar dolarken 2024 Eylül sonunda eksi 318,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Net UYP, 2023 sonunda eksi 318,6 milyar dolar seviyesindeydi.

Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül​ dönemi Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Uluslararası yatırım pozisyonu Eylül'de 318,1 milyar dolar açık verdi. NET UYP AÇIĞI AZALDI 2024 Eylül sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 6,7 oranında artışla 354,8 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 3,3 oranında artışla 672,9 milyar ABD doları oldu. Türkiye’nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu açığı ağustos ayında 327,1 milyar dolar olmuştu. Rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre yüzde 7,9 oranında artışla 152,1 milyar dolar,

Diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,5 oranında artışla 129,8 milyar dolar,

Bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 7,4 oranında artışla 50,0 milyar dolar,

Doğrudan yatırımlar 2023 yıl sonuna göre yüzde 1,8 oranında azalışla 190,9 milyar dolar oldu.

Portföy yatırımları 2023 yıl sonuna göre yüzde 23,6 oranında artışla 119,1 milyar dolar,

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2023 yıl sonuna göre yüzde 14,2 oranında artışla 33,7 milyar dolar,

Yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku 15,8 milyar dolar,

Hazine’nin tahvil stoku ise yüzde 3,7 artışla 44,1 milyar oldu. Aynı dönemde; Diğer yatırımlar 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,6 oranında artarak 362,8 milyar dolar,

Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,2 oranında azalarak 41,8 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 27,8 oranında artarak 21,8 milyar dolar,

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 12,6 oranında artarak 70,5 milyar dolar,

Diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,3 oranında artarak 102,4 milyar dolar oldu. İlgili Haberler Merkez Bankası rezervleri düştü! Üst üste 4 hafta yaşanan yükselişin ardından azaldı Türkiye'nin kredi notu yükseldi! Rezervlerde ve büyümede iyileşme beklentisi