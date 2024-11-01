Türkiye'nin notu artacak mı? Gözler S&P Global'in Türkiye kredi notunda!

01 Kasım 2024 09:14 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 09:15

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in, Türkiye'ye ilişkin kredi notunu bugün açıklaması bekleniyor. Kuruluşun Türkiye’nin ekonomik yapısını, politik risklerini ve mali disiplinini göz önünde bulundurarak kredi notunu artıracağı düşünülüyor.

Türkiye ekonomisinin küresel piyasalardaki konumunu ve yatırımcıların güvenini etkileyen en önemli unsurlardan biri, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkeye verdiği notlardır. Bu noktada gözler şimdi Standard & Poor's (S&P) gibi dünyanın en saygın kredi derecelendirme kuruluşlarından birine çevrildi.

S&P'NİN TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU ARTIRMASI BEKLENİYOR

S&P Global Ratings, bu yıl Türkiye ekonomisine ilişkin son not kararını açıklayacak. Piyasalarda, S&P’nin Türkiye’nin kredi notunda tek kademelik bir artış yapması beklentisi hâkim. Şu anda pozitif olan not görünümünün ise durağana çevrilmesi muhtemel olarak değerlendiriliyor.

S&P, geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye’nin kredi notunu “B+” seviyesine yükseltmişti. Bu yıl bir not artışı daha yapılması durumunda Türkiye'nin notu “BB-” seviyesine ulaşacak. Böylelikle, S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu, en son 6 Eylül’de Türkiye’nin notunu bir kademe artırarak “BB-” seviyesine yükselten Fitch Ratings​ ile aynı seviyeye getirmesi bekleniyor.

KREDİ NOTUNUN YATIRIMCILAR İÇİN ANLAMI NE?

Temmuz ayında Moody’s de Türkiye’nin kredi notunda iyileştirme yapmıştı. Moody’s notu iki kademe artırarak “B3”ten “B1” seviyesine çıkarmış ve not görünümünü pozitif olarak korumuştu. Bu gelişmeler, Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu bir görünüm oluştururken, piyasalar da S&P'nin açıklayacağı not kararını yakından izliyor.

Kredi notunun yükselmesi, Türkiye’ye olan sermaye akışını hızlandırarak döviz rezervlerini artırabilir ve Türk Lirası'nın değerini destekleyebilir. Bunun yanı sıra, artan yabancı yatırımların üretim ve istihdam üzerinde de pozitif etkileri olacaktır. Küresel yatırımcılar için bir yükseltme kararı, Türkiye ekonomisinin güven verici bir yapıya uşaltığı ve orta-uzun vadede istikrarlı bir büyüme potansiyeline sahip olduğu anlamına gelebilir. Ancak, not artışı beklenmezse veya negatif bir görünüm ortaya konulursa, bu durum Türk varlıklarında dalgalanmalara ve TL üzerinde baskıya yol açabilir.