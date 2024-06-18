Türkiye'nin önde gelen tekstil üreticisi iflas etti! Galatasaray Eski Başkanı Özhan Canaydın da ortakları arasındaydı

18 Haziran 2024 09:57 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 09:57

Yarım asırlık fabrika iflas etti! Satışa çıkarılacak, 668 milyon TL fiyat biçildi

Yarım asırlık fabrika iflas etti! Satışa çıkarılacak, 668 milyon TL fiyat biçildi

Türkiye’nin dev süt markası iflas etti! Hepimizin bildiği o marka icradan satışta

Türkiye’nin dev süt markası iflas etti! Hepimizin bildiği o marka icradan satışta

Türkiye tekstil sektörünün önde gelen firmalarından Biesseci markası iflas etti.

Türkiye’nin ilk yabancı ortaklı şirketi olan Biesseci firması, Decathlon, Massimo Dutti, Kappa, Diesel, Calvin Klein ve Zara gibi prestijli markaların üretimini yapıyordu.

Biesseci şirketi mali krize dayanamadı.

BİESSECİ TEKSTİL FİRMASI İFLAS ETTİ

Sanayi Gazete'sinden Merve Kırcı'nın haberine göre; Türkiye'nin önde gelen tekstil üreticisi Biesseci ekonomik zorluklar nedeniyle iflasını açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın da ortakları arasında bulunduğu şirket, bir dönemler ülkenin en büyük fabrikalarından biriydi.

Bursa'da 1985 yılında kurulan ve Türkiye'nin yabancı sermayeli ilk konfeksiyon şirketi olma özelliğini taşıyan bu fabrika dünya markalarını üretiyordu.

Canaydın ailesinin kurucusu olduğu Biesseci markası, Özhan Canaydın'ın vefatının ardından oğlu Ahmet Murat Canaydın'a devrolmuştu.

Dünya çapında tanınan markalar için üretim yapan Biesseci, borçlarının hızla artmasıyla iflasın eşiğine geldi. Biesseci, tüm çabalarına rağmen mali krizden kurtulamayarak iflasını açıkladı.

TÜRKİYE'NİN İLK YABANCI ORTAKLI ŞİRKETİ TARİH OLUYOR

2013 yılında mali zorluklarla boğuşmaya başlayan Biesseci, finansal yükümlülüklerini yerine getiremedi.

Bir dönem global markalara hizmet veren Biesseci, iflasla birlikte tarih oluyor.