Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türkiye'nin petrol ithalatı mayısta yüzde 10,4 düştü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) mayısa ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yaklaşık yüzde 13,2 azalarak 2 milyon 484 bin 596 ton olarak gerçekleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye'nin petrol ithalatı mayısta yüzde 10,4 düştü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 10:39

Piyasası Düzenleme Kurumunun () mayısa ilişkin " Piyasası Sektör Raporu"na göre, 'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 azalarak 3 milyon 970 bin 583 tona geriledi. Bu dönemde türleri ithalatı yaklaşık yüzde 3,5 azalarak 1 milyon 162 bin 161 tona geriledi. İthalatın kalan kısmını, fuel oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu. Böylece toplam , mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 azalarak 3 milyon 970 bin 583 ton oldu.

Türkiye'nin petrol ithalatı mayısta yüzde 10,4 düştü

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 514 bin 306 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 352 bin 23 tonla Suudi Arabistan ve 253 bin 739 tonla Kazakistan izledi. Yurt içi benzin satışları mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,3 artarak 468 bin 411 tona çıktı, motorin satışları da yüzde 5,6 artarak 2 milyon 326 bin 531 tona çıktı. Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 7,2 artarak 2 milyon 933 bin 49 ton olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin petrol ithalatı mayısta yüzde 10,4 düştü

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 17,5 AZALDI

Aynı dönemde Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı yüzde 28,7 artışla 517 bin 462 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 3,3 artışla 355 bin 903 ton oldu. Benzin türleri ihracatı ise yüzde 58,1 azalarak 7 bin 512 tona, denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 57,4 azalarak 89 bin 910 tona geriledi. Petrol piyasasında toplam yüzde 17,5 azalışla 1 milyon 281 bin 69 tona geriledi.

Türkiye'nin petrol ithalatı mayısta yüzde 10,4 düştü

Havacılık yakıtları üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,2 artarak 611 bin 120 ton olarak kaydedilirken, benzin türleri üretimi yüzde 11,4 artışla 467 bin 513 ton ve motorin türleri üretimi yüzde 8,9 artışla 1 milyon 418 bin 483 ton oldu.

Türkiye'nin petrol ithalatı mayısta yüzde 10,4 düştü

Öte yandan, denizcilik yakıtları üretimi yüzde 54,2 azalışla 77 bin 702 ton olarak gerçekleşti. Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 1,9 artışla 3 milyon 358 bin 808 ton olarak kayıtlara geçti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur ve emekliye zam pazarlığı! Milyonların gözü bu masada
Altında yeni rekor hedefi: Yatırımcılar bu rakamı bekliyor
ETİKETLER
#türkiye
#petrol
#motorin
#enerji
#ihracat
#ithalat
#epdk
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.