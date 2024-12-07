Türkiye’nin sağlık harcamaları rekor arttı! Vatandaşın tedavi ve ilaca cepten harcadığı para yüzde 98 yükseldi

07 Aralık 2024 16:35 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 16:39

Sağlık harcamalarında rekor artış yaşandı. Sağlık harcamaları 2023'te 1,2 trilyon lirayı geçti. Kişi başına sağlık harcaması 2022'de 7 bin 141 lira iken 2023'te yüzde 104,2 artarak 14 bin 582 lira oldu. Dolar bazında aynı yılda yüzde 44 artarak 621 dolara çıktı.

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Türkiye’nin sağlık harcamaları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 105 oranında artış göstererek 1 trilyon 244 milyar 237 milyon TL'ye çıktı. Hane halklarının cepten sağlık harcaması 220,9 milyar lira oldu.

SAĞLIK HARCAMALARINDA REKOR YÜKSELİŞ

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı.

Genel devlet sağlık harcaması yüzde 108,1 artışla 964 milyar 355 milyon lira oldu. Özel sektör sağlık harcaması da yüzde 95,3'lük yükselişle 279 milyar 883 milyon lira olarak hesaplandı.

Genel devlet sağlık harcaması, geçen yıla göre %108,1 oranında artarak 964 milyar 355 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektörün sağlık harcamaları ise %95,3 artışla 279 milyar 883 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bu harcamaların %77,5’i devlet bütçesinden karşılanırken, özel sektörün payı %22,5 oldu.

Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içinde en büyük payı 2023 yılında yüzde 52,5 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 20,6 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar, yüzde 10,7 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

KİŞİ BAŞINA SAĞLIK HARCAMASI 14 BİN 582 LİRAYA YÜKSELDİ

Kişi başına sağlık harcaması 2022'de 7 bin 141 lira iken 2023'te yüzde 104,2 artarak 14 bin 582 liraya yükseldi. Kişi başına sağlık harcaması 2022'de 431 dolar iken 2023'te yüzde 44 artarak 621 dolara çıktı.

HANEHALKLARININ CEPTEN HARCAMASI 220,9 MİLYAR LİRA

Hane halkları tarafından tedavi, ilaç gibi çeşitli amaçlarla yapılan cepten sağlık harcaması 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 97,2 artarak 220 milyar 914 milyon liraya ulaştı. Hane halkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2023'te yüzde 17,8 olarak gerçekleşti.