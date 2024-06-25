Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu, Tüpraş ilk sırada

25 Haziran 2024 11:11 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:49

Bitcoin kritik eşiğe dayandı, uzmanlar '45 bin dolara kadar düşebilir' dedi

Bitcoin kritik eşiğe dayandı, uzmanlar '45 bin dolara kadar düşebilir' dedi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması" sonuçlarına göre Türkiye’nin en değerli şirketi belli oldu.

EN BÜYÜK KURULUŞ TÜPRAŞ

Üretimde satışlarda 484 milyar liralık satışla Tüpraş birinci sıraya yerleşti. Tüpraş'ı, 238 milyar liralık satışla Ford Otomotiv ve 227 milyar liralık satışla Star Rafineri takip etti. İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) 142,5 milyar liralık üretimden satışla 4'üncü sırada yer aldı. Toyota Otomotiv 127,4 milyar lirayla 5'inci sıraya geriledi.

KÜRESEL TALEBE DİKKAT ÇEKİLDİ

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yaptığı açıklamada üretimden satışların 2023 yılında yüzde 42,1 artarak 6 trilyon 375 milyar liraya çıktığını ifade etti.

Ancak, bu büyümenin zayıflayan küresel talep, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketleri ve seçimler sonrasında ekonomi politikalarında yaşanan değişim nedeniyle önceki yıla göre gerilediğini söyledi.

SANAYİ İHRACATI GERİLEDİ

Bahçıvan, İSO 500'ün ihracatının 2022 yılına göre yüzde 2,9 düşüşle 95,1 milyar dolara gerilediğini, Türkiye sanayi ihracatının ise binde 2 düşüşle 245,6 milyar dolara gerilediğini belirtti. Ayrıca, İSO 500 kuruluşlarının karlılığının da 2023 yılında zayıf kaldığını, faaliyet karının yüzde 39,7 artarak 937 milyar liraya çıktığını ancak karlılık oranının yüzde 12.8'den yüzde 12.5'e gerilediğini söyledi.

Finansman giderlerinin 2023 yılında yüzde 92,5 artarak 533 milyar liraya yükseldiğini belirten Bahçıvan, sanayicilerin elde ettiği karın yarısından fazlasını finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldığını vurguladı.