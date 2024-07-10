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Sanayi üretimindeki gerileme iyileşiyor! İnşaat maliyetleri en yüksek artışı yaşadı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 11:32 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:51
Sanayi üretimindeki gerileme iyileşiyor! İnşaat maliyetleri en yüksek artışı yaşadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Türkiye'nin sanayi üretimindeki gerilemenin iyileştiği gözlemlendi. Sanayi üretim endeksi mayısta aylık yüzde 1,7 arttı, yıllık yüzde 0,1 azaldı. İnşaat maliyetleri mayıs ayında aylık yüzde 1,11 yükseldi.

2024 yılı Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ve inşaat maliyet endeksi verileri TÜİK tarafından açıklandı.

Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,7 artış gösterdi. İnşaat maliyet endeksi  ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,78 arttı. 

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ MAYISTA ARTTI

Sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Sanayi üretim endeksi mayısta aylık yüzde 1,7 yükseldi.

Türkiye'nin sanayi üretimindeki gerileme iyileşiyor! İnşaat maliyetleri de en yüksek artışı yaşadı - 1. Resim

Mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 artarken imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ MAYISTA YÜKSELDİ

İnşaat maliyetleri mayıs ayında aylık yüzde 1,11 yükseldi.

Türkiye'nin sanayi üretimindeki gerileme iyileşiyor! İnşaat maliyetleri de en yüksek artışı yaşadı - 2. Resim

İnşaat maliyet endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,78 arttı.

İnşaat maliyetleri 16 ayın en yüksek artışını yaşadı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,51 yükseldi.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,75 yükseldi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,80 arttı, işçilik endeksi yüzde 108,25 oldu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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